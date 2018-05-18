«Ночь музеев» и волшебные шары. Куда пойти в Новосибирске 19-20 мая

Корреспонденты АиФ приготовили для вас подборку интересных событий субботы и воскресенья: на любой вкус.

Ночь музеев 2018 — полная программа мероприятий

«Ночь музеев» — единственное время в году, когда множество арт-пространств открыто для посещений до поздней ночи. Музеи, картинные галереи, центры дизайна и выставочные залы подготовят специальные экспозиции и развлекательные программы, тематические квесты и творческие занятия.

Куда сходить на Ночь музеев

Новосибирский государственный краеведческий музей можно будет посетить бесплатно! Интересные программы вас ждут и на площадках филиалов музея.

Новосибирский государственный художественный музей представит экскурсионно-познавательную программу «Расширяя границы».

Пять документальных фильмов о музеях, коллекционерах и творцах, которые позволят по-новому взглянуть на культуру XX века покажут в кинотеатре «Победа».

Музей Новосибирска подготовил обширную программу, ключевыми событиями которой станут мультимедийное шоу на экране более 100 кв. метров, экскурсия от мэра и проезд паровоза 50-х годов по железнодорожному мосту (также представлены программы всех филиалов музея и речные прогулки по Оби).

Увидеть полнокупольные фильмы и погрузиться в космос умом и сердцем можно будет на программе «Космический транзит» от Большого новосибирского планетария.

Новосибирская филармония поведает своим слушателям «Тайны концертного зала».

Выставка плакатов Монстрации, спектакль от «Первого театра» и арт-вечеринка пройдут в лофт-парке «Подземка».

Незабываемая ночь с обширной программой и розыгрышем iPhone 7 пройдёт в самом странном музее мира (по версии американского издания «Artsy») — Музее мировой погребальной культуры.

«Выставка не картин» (но людей) пройдёт в Культурном центре «Этаж».

Лофт «TRAVA» представит квест-программу «Город профессий». Творческое объединение «Скотный двор» приглашает на арт-вечеринку «Здесь и сейчас».

Новосибирский музыкальный театр раскроет «Тайны семьи Макропулос» Битва «DC vs MARVEL» состоится в хобби-центре «Зодиак»

Музей магнитов «Компас» организует свою программу на площадке арт-кафе «ОМ»

Тематическая программа «#МОРЕЧАЕК #СКОРОЛЕТО» при участии театра-студии «Струна» пройдёт в ДК «Приморский» (ОбьГЭС)

Отдельно своей программой поделился Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН

Фестиваль волшебных шаров

На Новосибирск опустится закат и начнется сказка: сотни волшебных шаров в руках каждого в один миг засияют теплом сердец, создавая непередаваемую атмосферу единения. Огненное и световое шоу подарит нам этот вечер, завораживающие мелодии согреют душу, а волшебный шар еще долгое время будет радовать глаз, напоминая, что чудо среди нас.

В программе:

— флешмоб светящихся волшебных шаров

— конкурсы для взрослых и детей

— завораживающее световое шоу — живая классическая музыка

— свободный вход и никаких возрастных ограничений

Вход свободный!

Время: 20 мая, 21:00 Адрес: стадион «Заря», ул. Спортивная, 2 В селе Боярка Колыванского района — реконструкция боя за населенный пункт Штольценберг

Жители Колыванского района увидят боевой подвиг своего земляка, совершенный 73 года назад.

В селе Боярка реконструируют бой за населенный пункт Штольценберг, в котором в 1945 году отличился уроженец села Вандакурово Алексей Алексеевич Цуканов . Реконструкторы продемонстрируют зрителям бой, прошедший 6 марта 1945 года в бою за населенный пункт Штольценберг. В составе 510-го стрелкового полка здесь принимал участие уроженец села Вандакурово, старший сержант Алексей Цуканов. Выдвинувшись со своим расчетом на фланг, он метким огнем заставил замолчать два станковых пулемета и орудие, бившее по нашим наступающим прямой наводкой. Затем, воспользовавшись замешательством врага, вместе с товарищами ворвался во вражескую траншею, зашел гитлеровцам в тыл и открыл губительный огонь. Сопротивление врага было сломлено. В этом бою Цуканов уничтожил около двух десятков противников, две огневые точки, захватил исправную пушку и взял в плен шестерых фашистов.

Алексей Алексеевич Цуканов — полный кавалер Ордена Славы. Его имя увековечено в Книге памяти Новосибирской области, на Монументе Славы, а также в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.

Реконструкция исторического боя за Штольценберг состоится в селе Боярка 20 мая в 11:00. Отметим, что роль Алексея Цуканова во время реконструкции «сыграет» его внук Алексей Дегтярев . В этот день в селе также торжественно откроют мемориальную композицию, посвященную прославленному земляку — в 1989 году он был похоронен с почестями на Заельцовском кладбище города Новосибирска, но в селе, где он жил и работал, до настоящего времени его память не была увековечена. Инициатором установки мемориала выступила педагог Бояркой СОШ Валентина Семеновна, а средства на установку композиции собирали всем миром.

Время: 20 мая Адрес: в селе Боярка Колыванского района

Полумарафон «ЗаБег»

Маршрут «ЗаБега» будет пролегать по одной из главных транспортных «артерий» города — улице Кирова, мимо театра «Глобус». Зона старта и финиша будет располагаться на площади перед крупнейшей в России за Уралом библиотеки — Государственной публичной научно-технической.

Также специально для участников перекроют Октябрьскую магистраль в центре города, но для автолюбителей предусмотрены варианты объездов.

Все желающие разделить незабываемую атмосферу самого масштабного полумарафона России могут выбрать одну из 4-х дистанций: 21.1 км, 10 км, 5 км или 2 км для самых маленьких спортсменов, которым вы можете подарить спортивный праздник и радость от настоящих побед.

В начале мая маршрут и инфраструктура будут нанесены на карты 2ГИС, где участники смогут ознакомиться со всеми дистанциями, расположением пунктов питания и всех площадок в фан-зоне в день мероприятия.

Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Новосибирске в 13 часов дня.

Все участники «ЗаБега» получат памятные медали с узнаваемой символикой города, в котором они решили пробежать. В этом году символом «ЗаБега» в Новосибирске стал театр оперы и балета. Кроме того, по итогам забегов будет выбрана беговая столица России — в прошлом году ею стала Казань, и только от тебя зависит, кто получит это почетное звание в этот раз.

Выбор победителя будет проводиться на основе трех критериев:

Среднего показателя дистанции, преодоленной всеми участниками города

Соотношения участников «ЗаБега» к общему населению города

Средней скорости бега участников «ЗаБега»

Посетить «ЗаБег» стоит еще и ради красочной и активной фан–зоны, которая будет включать зону Экспо, спортивные и развлекательные активности: массажные столы, детская зона, фуд-корт, зона атлетов с бесплатными спортивными тренировка, конкурсами и призами.

Полумарафон «ЗаБег» — настоящее событие, призванное объединить все беговое сообщество страны, несмотря на расстояния и часовые пояса.

Время: 20 мая, 13.00 Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири»

В Новосибирском государственном художественном музее состоится открытие регионального фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири».

Старт этому событию был дан 31 марта в р.п. Колывань на региональном детско-юношеском конкурсе народных ремесел «У истоков». Его участниками стали воспитанники детских коллективов и студий из районов Новосибирской области. Юные лауреаты конкурса «У истоков» получили сертификат на участие в региональном фестивале народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири». Фестиваль соберет в НГХМ народных мастеров, хранящих уникальные ремесла Новосибирской области; на него съедутся и представители Домов ремесел, Школ традиционной культуры, детских коллективов и студий, ориентированных на работу в области народных художественных промыслов и ремесел, как современных, так и традиционных.

География участников фестиваля охватывает 10 районов Новосибирской области — Венгеровский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, а также города Новосибирск, Бердск и Обь. Приедут на фестиваль и гости из соседних регионов — Иркутской и Кемеровской областей.

19 мая 16.00 — Конкурсная программа «Дело мастера боится» (изготовление изделий на тему «Сибирь гостеприимная — туристическая»).

19.00 — Музыкально-интерактивная программа «В звездном хороводе» с участием творческих коллективов Новосибирской области (в рамках международной акции «Ночь музеев»).

20.00 — Церемония награждения участников регионального фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири».

Адрес: Новосибирский государственный художественный музей, Красный проспект, 5 Путешествие в мир кинологии

В программе:

Рассказ о применении собак на службе у человека (поиск людей при завалах, спасение людей, участие в спец.операциях), рассказ об особенностях пород и демонстрация самих собак среди которых: лабрадор-ретривер, американский акиту и, конечно же, среднеазиатская и немецкая овчарки. Обзорная экскурсия по дрессировочной площадке и рассказ о назначении снарядов при подготовке собак. Привитие навыков общения с собаками. Показательные выступления служебных собак

Время: 20 мая, 13-00 Адрес: ул. Большая, 310а

Всероссийские соревнования «Кубок мэра города Новосибирска по боевому самбо»

В течение дня сильнейшие борцы страны разыграют 36 комплектов медалей. Всех любителей самбо приглашают поддержать спортсменов. Вход — свободный.

Кубок мэра Новосибирска по боевому самбо проводится в седьмой раз. Традиционно всероссийские соревнования соберут в нашем городе сильнейших борцов со всей России.

С 2016 года турнир носит статус мастерского — спортсменам, занявшим первые места в каждом весе, присваивается звание «Мастер спорта России». В этом году решением Всероссийской федерации самбо победители данных соревнований также получают право участвовать на Кубке России по боевому самбо, который пройдет с 26 по 30 ноября 2018 года в г. Кстово, Нижегородской области.

Программа соревнований:

10.00 — начало предварительных встреч;

12.00 — торжественное открытие;

18.00 — финальные встречи, награждение победителей и призеров.

Время: 20 мая, 10.00 Адрес: центр спортивной подготовки «Заря», ул. Спортивная, 2 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

Участвовать в соревнованиях могут все любители активного образа жизни и квестов, без возрастных ограничений. На финише все участники получают памятные дипломы. До старта гостей ждёт «Лабиринт» и другие конкурсы.

Это самые масштабные и многочисленные соревнования по спортивному ориентированию в мире. Они проводятся с 2006 года и собирают более 150000 опытных мастеров и просто любителей этого увлекательного вида спорта и активного отдыха в 75 регионах страны.

«Российский Азимут» — мероприятие, в котором могут принять участие все желающие независимо от возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической подготовки. Участникам предлагаются оптимальные дистанции в соответствии с их возрастом. Для кого-то это возможность помериться силами с соперниками, для других — прогулка с друзьями и увлекательный квест. Главный судья — судья всероссийской категории Софья Захарова.

На этих соревнованиях большое количество возрастных категорий. Самые юные участники — мальчики и девочки младше 12 лет, а опытные ветераны объединяются в группу 55 лет и старше. Для тех, кому ещё рано на дистанцию самостоятельно, её можно проходить всей семьёй. Дополнительно выделяется и награждается группа Д+Р (дети + родители).

Всего медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта России будут разыграны в 16 возрастных категориях.

Программа:

18 мая 15.00 до 18.00 — регистрация участников;

19 мая 12.00–14.00 — регистрация участников;

14.30 — торжественное открытие;

15.00 — старт соревнований;

16.30 — награждение победителей и призеров.

Адрес: стадион «Электрон» имени В. Н. Кармачева, ул. Учительская 61/1 Фестиваль водных фонариков в Новосибирске

В миг, когда скрипка зазвучит в безмолвном саду, аккуратно расправь лепестки водного фонарика, зажги свечу и, опуская фонарик на воду, загадай свое самое сокровенное желание. Романтика окутает озеро всего на два дня: завораживающая музыка, сказочная атмосфера и тысячи фонариков на водной глади.

Вход свободный.

Время: 18 и 19 мая, 21:00 Адрес: Кировское озеро, ул. Связистов, 113