Школьники Преображенки стали лауреатами городского фестиваля «Кадетская звездочка»

Кадеты из школы №1080 «Экополис» выступили на гала-концерте на Воробьевых горах.

Победители и призеры городского творческого фестиваля «Кадетская звездочка» показали свои таланты на сцене концертного зала Дворца пионеров на Воробьевых горах. Это был заключительный гала-концерт. Каждое выступление ребят завершалось бурными аплодисментами слушателей — публике концерт понравился. Выступили и преображенские кадеты — они пели в составе школьной вокальной студии «Околица». Кадеты выступили хорошо — подтверждением этого стала похвала художественного руководителя студии, Заслуженной артистки России Татьяны Суворовой.

Кадеты нашего района отправились домой с дипломами лауреатов I и III степени в номинациях «Декоративно-прикладное творчество» (конкурсный раздел «Спорт — это жизнь»), «Вокальное исполнение» и «Художественное слово». С ребятами занимались педагоги Дмитрий Прокопенков и Марина Москаленко.