В Новосибирск привезли статуэтки, которыми наградят 10 лучших компаний города

Статуэтки для лучших компаний города из латуни и дуба сегодня привезли в Новосибирск из Екатеринбурга. Их изготовила девушка-наладчик фрезерного станка Тоня Бенда.

Награды представляют собой 20-сантиметровые геометки с памятной табличкой. Этими статуэтками наградят победителей «Народной премии НГС» — лучшие компании города, которых номинировали читатели.

«Латунь выбрали из-за презентабельного, благородного вида. Для деревянной части статуэтки мы предложили использовать твёрдолиственные породы дерева — ясень или дуб. Последний имеет тёмный оттенок и создаёт более контрастное сочетание с блестящим латунным шильдом, поэтому выбрали именно его. Дерево покрыто маслом и масловоском в несколько слоёв», — рассказывала ранее НГС Тоня Бенда.

Голосование продлится до 20 мая. Церемония награждения состоится уже в понедельник, 21 мая, на сцене театра оперы и балета. Геометку победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях, учреждённых областным правительством — «Инвестор года» и «Социальный проект года».

Напомним, что голосование идёт по следующим номинациям: