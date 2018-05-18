В Курске пустят дополнительные автобусы к месту Коренской ярмарки

С 7 по 10 июня в Курской области пройдет XVIII Коренская ярмарка, сообщила пресс-служба облправительства.

По традиции предварять ярмарку будет масштабный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Её перенесут из Знаменского собора на место своего обретения — в Коренную пустынь.

В рамках самой ярмарки пройдут две международные научные конференции «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития» и «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы».

Курян ждут финальные соревнования летних сельских спортивных игр «Коренская Нива — 2018», экспозиция технических видов спорта, «Зарядка с чемпионом», концерты, театральные представления, выставка народных промыслов и ремесел «Город мастеров» с участием ремесленников из регионов России, зарубежья и Курской области.

Во время проведения Коренской ярмарки для удобства горожан власти Курска пустят дополнительный транспорт. Посмотреть расписание автобусов можно здесь.