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В Курске пустят дополнительные автобусы к месту Коренской ярмарки
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В Курске пустят дополнительные автобусы к месту Коренской ярмарки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 7 по 10 июня в Курской области пройдет XVIII Коренская ярмарка, сообщила пресс-служба облправительства.
По традиции предварять ярмарку будет масштабный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение». Её перенесут из Знаменского собора на место своего обретения — в Коренную пустынь.
В рамках самой ярмарки пройдут две международные научные конференции «Современное региональное управление: тенденции и приоритеты развития» и «Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы».
Курян ждут финальные соревнования летних сельских спортивных игр «Коренская Нива — 2018», экспозиция технических видов спорта, «Зарядка с чемпионом», концерты, театральные представления, выставка народных промыслов и ремесел «Город мастеров» с участием ремесленников из регионов России, зарубежья и Курской области.
Во время проведения Коренской ярмарки для удобства горожан власти Курска пустят дополнительный транспорт. Посмотреть расписание автобусов можно здесь.
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