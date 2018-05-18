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Сколько у них рук и ног?! GQ спародировал провальную обложку Vanity Fair с многоногой Уизерспун
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Сколько у них рук и ног?! GQ спародировал провальную обложку Vanity Fair с многоногой Уизерспун 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
С «фэйловой» обложкой Vanity Fair вышел в январе этого года перед церемонией вручения премии «Оскар»: у актрисы Риз Уизерспун появилась третья нога, а у телеведущей Опры Уинфри на необложечном фото — еще одна рука.
Героинями посвященного комедиям выпуска GQ стали актрисы Исса Рей и Кейт МакКиннон, а также стэнд-ап-комик Сара Сильверман. Комедиантки позируют в вечерних нарядах и с серьезными лицами, однако с ногами и руками у них проблемы — конечности растут из самых неожиданных мест, включая лавки.
Сможешь сосчитать, кому сколько ног и рук досталось в итоге?
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Фото:GQ, Vanity Fair
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