Сколько у них рук и ног?! GQ спародировал провальную обложку Vanity Fair с многоногой Уизерспун

С «фэйловой» обложкой Vanity Fair вышел в январе этого года перед церемонией вручения премии «Оскар»: у актрисы Риз Уизерспун появилась третья нога, а у телеведущей Опры Уинфри на необложечном фото — еще одна рука. Героинями посвященного комедиям выпуска GQ стали актрисы Исса Рей и Кейт МакКиннон , а также стэнд-ап-комик Сара Сильверман . Комедиантки позируют в вечерних нарядах и с серьезными лицами, однако с ногами и руками у них проблемы — конечности растут из самых неожиданных мест, включая лавки. Сможешь сосчитать, кому сколько ног и рук досталось в итоге? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:GQ, Vanity Fair