Слишком много рук. Новая обложка GQ поставила читателей в тупик 

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости . Обложка нового номера GQ вызвала активную дискуссию в Сети. Пользователи спорят, является ли иллюстрация ошибкой редактора, оригинальной задумкой или проявлением потусторонних сил.

В фотосессии приняли участие актриса и комик Кейт Маккиннон , продюсер и комик Исса Рей, а также актриса жанра стенд-ап и автор скетчей Сара Сильверман

Первой в глаза бросается очень неестественная поза и вывернутая нога Маккиннон. Дальше — больше. На обложке всего три человека, то есть на ней не должно быть больше шести рук и шести ног. Тем не менее, если приглядеться, можно увидеть, что Сильверман обнимает некая рука, которая как будто растет из-ее волос. К плечу Рей также тянется чье-то запястье. Между Рей и Сильверман неожиданно появляется чья-то нога, а внизу — еще одна рука.

​GQ опубликовал обложку в Twitter, и этот пост набрал несколько тысяч ретвитов и сотни комментариев.

Часть пользователей припомнила конфуз со звездной обложкой Vanity Fair, на которой у Риз Уизерспун «выросла» третья нога, у Опры Уинфри — третья рука, а актриса Зендайя одну ногу, наоборот, где-то «потеряла».

​Другие читатели обратили внимание на то, что на обложке написано лучший комедийный номер, в фотосессии принимали участие комики и мастера Stand Up. Помимо этого на обложке есть фраза hands down (непринужденно), которая дословно переводится как «руки вниз».

​Некоторые же пользователи со смехом припомнили сцены из фильмов ужасов, в которых герои так же неестественно изгибаются или их части тела живут сами по себе.

​Судя по всему, иллюстрация действительно является ошибкой, так как журнал извинился перед читателями и пообещал рассказать «полную историю обложки» на следующей неделе.