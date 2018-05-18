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Три точки питания оштрафованы за хранение опасных продуктов в Приморье
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Три точки питания оштрафованы за хранение опасных продуктов в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Пожарском районе два кафе и закусочная оштрафованы за хранение и переработку мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В Лучегорске проведена проверка заведений общественного питания на соблюдение ветеринарно-санитарных требований. В результате проверки два кафе и закусочная хранили и использовали мясную продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и сроки годности Общий вес этой продукции составил более 220 кг.
По факту нарушений штраф выписан трем индивидуальным предпринимателям, а мясная продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
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