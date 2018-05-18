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«Орловская Тургениана»: в Орле выберут книгу года
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«Орловская Тургениана»: в Орле выберут книгу года 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Торжественное открытие XX областного конкурса «Орловская книга — 2018» пройдет в библиотеке им. И. А. Бунина сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
В рамках ежегодного празднования Дней славянской письменности и культуры в областном центре состоится праздник «Орловская Тургениана». В мероприятии примут участи читатели и работники библиотек, представители творческих союзов литераторов, научной и культурной общественности.
В программе праздника: выставка книг, выпущенных в 2017 году орловскими издательствами, тематические выставки книг и документов, презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2017», а также награждение победителя интернет-викторины «Орловская Тургениана».
Главным событием станет награждение лауреатов областного конкурса «Орловская книга-2017». Победителей определят в трёх номинациях: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». Начало мероприятия в 12.00.
Сообщение «Орловская Тургениана»: в Орле выберут книгу года появились сначала на РИА 57.
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