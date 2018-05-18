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Детское десятилетие. Как сделать Приангарье территорией без сирот?
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Детское десятилетие. Как сделать Приангарье территорией без сирот? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Иркутске стартовало «десятилетие детства». Как рассказала заме­ститель министра социального развития, опеки и по­печительства Иркутской области Татьяна Плетан, десятилетие ста­ло логичным продолжением госу­дарственной «Стратегии действий в интересах детей», она работала в стране последние пять лет.
Стратегия с продолжением
«Стратегия» имела девять больших разделов: детствосбере­жение, дети в культуре, спорте, и т.д. И по каждому из них мы по­лучили конкретные результаты. Например, появились клиники, дружественные молодёжи; в мин­здраве — программы капитальных вложений в медучреждения и по закреплению молодых медиков на местах, — пояснила Татьяна Ивановна. — Кроме того появи­лась и развилась служба сопро­вождения приёмных семей, но­вые виды поддержки приёмных родителей, новые технологии. Так в Иркутске, Усолье-Сибир­ском, Усольском районе, Тулуне открылись отделения дневного пребывания для детей-инвали­дов. Также в этом году впервые с 2012-го мы увеличили и содер­жание приёмных детей, вознаг­раждения опекуну и приёмному родителю. Пока, правда, только на 4%, но проводить индексацию планируется ежегодно. Причём обсуждается возможность дове­сти эти выплаты до величины прожиточного минимума».
Сейчас реализация «Страте­гии» закончилась, но для продол­жения движения в этом направле­нии решено объявить 2018-2027 годы «десятилетием детства». Каждый раздел плана также име­ет свои ожидаемые итоги. К при­меру — повышение рождаемости, сокращение количества разводов, поддержку молодых семей, пре­доставление качественных обра­зовательных услуг, в том числе развитие дополнительного обра­зования, занятость молодых.
Сохранить семью
В это десятилетие Приангарье вступает, имея 17 343 ребёнка, оставшегося без попечения ро­дителей. Ещё в 2015 году их было на две тысячи больше. Тогда же в российском банке данных детей состояло 3,5 тысячи иркутских малышей, сейчас их менее двух тысяч.
«Порядка 88% детей-сирот живут в замещающих семьях, а эти 1970 ребят, проживающих в организациях и пока не нашед­ших семью, — либо старшего воз­раста, либо имеют особенности здоровья, либо браться и сёстры, — пояснила замминистра. — Нужно найти новые методы работы, что­бы и они обрели семью. Кстати, сегодня многие муниципальные образования объявили себя тер­риториями без сирот. Например, Иркутский район, Железногорск— Илимский, Куйтун, Залари».
Один из способов снизить чи­сло детей-сирот, по убеждению Татьяны Плетан, — не отбирать детей у кровных родителей, а раз­вивать систему помощи семьям, столкнувшимся с проблемами. Такую помощь должны ока­зывать участковые социальные работники, которые сейчас рабо­тают в 296 отдалённых населён­ных пунктах региона. Именно они выявляют семьи, где усло­вия жизни вынудили родителей отказаться от ребёнка, или где мать, отец — на грани лишения родительских прав. А для реше­ния проблем приёмных семей по всему Приангарью создаются клубы замещающих родителей, которых сейчас уже насчитыва­ется 42.
Традиционно на выставке «Мир семьи. Страна детства» под­водятся итоги конкурса «Почётная семья Иркутской области» в трёх номинациях. В этом году лучшие многодетные семьи получат гран­ты по 400, 350 и 250 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно и две поощри­тельных премии по 100 тыс. руб. Лучшие молодые семьи — 300, 250, 200 тыс. руб. и две премии по 50 тысяч рублей, приёмные се­мьи — 350, 250, 200 тыс. руб. и две поощрительные по 100 тыс. руб.
Кроме того, восемь премий гу­бернатора Иркутской области по­лучат лучшие приёмные родители за достижения их подопечных в культуре, искусстве, спорте, об­щественной жизни. А четыре мно­годетные семьи — сертификаты на микроавтобусы, сами же машины им вручат 1 июня.
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