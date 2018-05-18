Детское десятилетие. Как сделать Приангарье территорией без сирот? 

В Иркутске стартовало «десятилетие детства». Как рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан, десятилетие стало логичным продолжением государственной «Стратегии действий в интересах детей», она работала в стране последние пять лет.
Стратегия с продолжением
«Стратегия» имела девять больших разделов: детствосбережение, дети в культуре, спорте, и т.д. И по каждому из них мы получили конкретные результаты. Например, появились клиники, дружественные молодёжи; в минздраве — программы капитальных вложений в медучреждения и по закреплению молодых медиков на местах, — пояснила Татьяна Ивановна. — Кроме того появилась и развилась служба сопровождения приёмных семей, новые виды поддержки приёмных родителей, новые технологии. Так в Иркутске, Усолье-Сибирском, Усольском районе, Тулуне открылись отделения дневного пребывания для детей-инвалидов. Также в этом году впервые с 2012-го мы увеличили и содержание приёмных детей, вознаграждения опекуну и приёмному родителю. Пока, правда, только на 4%, но проводить индексацию планируется ежегодно. Причём обсуждается возможность довести эти выплаты до величины прожиточного минимума».
Сейчас реализация «Стратегии» закончилась, но для продолжения движения в этом направлении решено объявить 2018-2027 годы «десятилетием детства». Каждый раздел плана также имеет свои ожидаемые итоги. К примеру — повышение рождаемости, сокращение количества разводов, поддержку молодых семей, предоставление качественных образовательных услуг, в том числе развитие дополнительного образования, занятость молодых.
Сохранить семью
В это десятилетие Приангарье вступает, имея 17 343 ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Ещё в 2015 году их было на две тысячи больше. Тогда же в российском банке данных детей состояло 3,5 тысячи иркутских малышей, сейчас их менее двух тысяч.
«Порядка 88% детей-сирот живут в замещающих семьях, а эти 1970 ребят, проживающих в организациях и пока не нашедших семью, — либо старшего возраста, либо имеют особенности здоровья, либо браться и сёстры, — пояснила замминистра. — Нужно найти новые методы работы, чтобы и они обрели семью. Кстати, сегодня многие муниципальные образования объявили себя территориями без сирот. Например, Иркутский район, Железногорск— Илимский, Куйтун, Залари».
Один из способов снизить число детей-сирот, по убеждению Татьяны Плетан, — не отбирать детей у кровных родителей, а развивать систему помощи семьям, столкнувшимся с проблемами. Такую помощь должны оказывать участковые социальные работники, которые сейчас работают в 296 отдалённых населённых пунктах региона. Именно они выявляют семьи, где условия жизни вынудили родителей отказаться от ребёнка, или где мать, отец — на грани лишения родительских прав. А для решения проблем приёмных семей по всему Приангарью создаются клубы замещающих родителей, которых сейчас уже насчитывается 42.
Традиционно на выставке «Мир семьи. Страна детства» подводятся итоги конкурса «Почётная семья Иркутской области» в трёх номинациях. В этом году лучшие многодетные семьи получат гранты по 400, 350 и 250 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно и две поощрительных премии по 100 тыс. руб. Лучшие молодые семьи — 300, 250, 200 тыс. руб. и две премии по 50 тысяч рублей, приёмные семьи — 350, 250, 200 тыс. руб. и две поощрительные по 100 тыс. руб.
Кроме того, восемь премий губернатора Иркутской области получат лучшие приёмные родители за достижения их подопечных в культуре, искусстве, спорте, общественной жизни. А четыре многодетные семьи — сертификаты на микроавтобусы, сами же машины им вручат 1 июня.