Как у Владимира Ульянова появился псевдоним Ленин

До 1917 года вождю мирового пролетариата В. И. Ульянову , как и другим профессиональным революционерам, приходилось жить, соблюдая строжайшую конспирацию. Подписывать свои статьи и иные труды собственным именем было для него невозможно. Поэтому В. И. Ульянову приходилось пользоваться псевдонимами, партийными кличками.

Псевдонимов для печати у него было множество. Часть статей и брошюр, изданных за границей, он подписывал просто — Н. В других случаях он подписывался С. Тулин, В. Ильин, В. И-ин. Иногда в качестве псевдонима Ильич пользовался иностранными фамилиями — Фрей, Рихтер, Мейер.

Псевдоним Ленин, точнее — Н. Ленин появился у вождя в 1901 году. Этим псевдонимом он стал подписывать свои печатные работы. И именно под этой фамилией вошел в историю. Это имя стало так широко известно, что после революции 1917 года он стал подписываться «В. И. Ульянов (Ленин».

Версий того, почему вождь мирового пролетариата избрал именно этот псевдоним, существует несколько. Рассмотрим каждую из них.

Версия семейная, она же — официальная или топонимическая

Псевдоним вождя происходит от названия реки Лены. Племянница Владимира Ильича, дочь его родного брата Дмитрия Ольга Дмитриевна Ульянова писала так: «Я имею основание предполагать, — писал мой отец, — что этот псевдоним происходит от названия реки Лена, так прекрасно описанной Короленко. Владимир Ильич не взял псевдоним Волгин, так как он достаточно был истрепан, в частности, его использовал, как известно, Плеханов, а также другие авторы, например, небезызвестный богоискатель Глинка и пр.»

Исследователи, поддерживающие эту версию, считают, что название именно этой великой реки возникло из-за того, что Ильич находился в ссылке в Сибири, в Шушенском. Но, видимо, все же дело не в этом. Шушенское стоит на реке Шушь, притоке Енисея. Если бы речь шла о сибирских впечатлениях, то логичнее было бы ожидать псевдонима «Шушин» или «Енисеин». Известный «ленский расстрел» на золотых приисках тут тоже не мог играть никакой роли, поскольку случился в 1912 году, когда Ильич уже вовсю пользовался этим псевдонимом.

Вероятно, если псевдоним действительно происходит от названия реки Лены, дело в простой случайности. Ленин — просто потому, что не Волгин, в пику Плеханову.

Версия конспиративная

Она принадлежит историку В. Логинову. В 1900 году, когда Владимиру Ульянову понадобилось уехать за границу, возникло затруднение с паспортом. По его «родным» документам его, конечно же, никуда бы не выпустили. И тогда подруга Надежды Константиновны, сочувствующая революционному движению, передала Ильичу паспорт своего отца — Николая Егоровича Ленина, в котором переправила дату рождения. Уехав по поддельному документу за границу, Владимир Ульянов так и остался Лениным навсегда.

Версия литературная

Она принадлежит писателю Алексею Голенкову.

Все знают, что Владимир Ильич очень любил творчество Льва Толстого Надежда Константиновна Крупская вспоминает, что по дороге в ссылку, в Шушенское, Владимир Ульянов читал повесть Толстого «Казаки». Герой этой повести по фамилии ОЛЕНИН тоже едет в ссылку, правда, на Кавказ, а не в Сибирь. Толстой, по словам Ленина, был «Зеркалом русской революции». И мысли, отчасти созвучные революционным настроениям самого Ульянова-Ленина, излагает и герой повести ОЛЕНИН.

Версия романтическая

В одной из телепередач конца 90-х прозвучала версия о том, что Владимир Ульянов взял псевдоним Ленин в честь казанской студентки Елены Розмирович, в которую, дескать, был безответно влюблен в годы юности. И это — не единственная Лена, которой приписывают честь разбить сердце молодого вождя. В качестве других претенденток на эту роль называют казанскую красавицу Елену Ленину, актрису Мариинского театра Елену Зарецкую и даже какую-то Елену Петербургскую, в которую Ильич якобы был влюблен.

Эта версия по понятным причинам не выдерживает никакой критики, однако, она довольно популярна.

Экзотические версии

Если слово Ленин прочитать наоборот, то получится Нинел. Нинель — женское имя, и оно скрыто, поскольку вождь мирового пролетариата скрывал свои гомосексуальные связи с Зиновьевым и Троцким. Совершенно невероятно, разумеется, но не более невероятно, чем выводить партийную кличку Ленин от названия монастыря Ленин (Kloster Lehnin) в Германии, недалеко от Потсдама. Монастырь известен, кроме прочего, знаменитым «Ленинским пророчеством», изложенным в документе XVII века, якобы восходящем к манускрипту XII столетия. В пророчестве говорится, что когда-нибудь Центральная и Восточная Европа объединятся в единое государство от Рейна до Волги.

Кажется странным? Тем не менее, и такие версии тоже имеют место быть.