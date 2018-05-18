«Русские сезоны» представят в Милане концерт Кубанского казачьего хора

Москва, 18 мая 2018 г. 19 мая 2018 года старейший и уникальный национальный коллектив России — Государственный академический Кубанский казачий хор — приглашает итальянского зрителя на концерт. Мероприятие состоится в Милане, Италия, Auditorium di Milano, Largo Gustav Mahler, 20136, Milano. За дирижерским пультом легендарный Виктор Захарченко , профессор, композитор, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, дважды лауреат Государственной премии России. В программе вечера зрители увидят и услышат лучшие композиции из сокровищницы казачьей культуры, филигранные танцевальные номера. Зрительный зал в Милане прочувствует всю многогранность и лиризм русской души. Выступление коллектива завершит обширную культурную программу «Дней российской духовной культуры» в Италии. Мероприятие проходит в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».

Кубанский казачий хор — ярчайший представитель казачьей культуры. Его песни и пляски сродни неудержимой кавалерийской атаке. Хор буквально взрывается ярким, захватывающим зрелищем, где слились воедино мощнейшая энергетика стремительного танца, виртуозность трюков, бесшабашность лихих казачьих песен и берущая за душу трогательная лиричность. Коллектив включает в себя вокальную, танцевальную группы, оркестр духовых и народных инструментов. От пестрой вереницы подлинных исторических костюмов и атрибутов захватывает дух у самых искушенных зрителей.

История этого уникального коллектива началась в 1811 году с создания Войскового певческого хора Черноморского казачьего войска. Музыканты не только служили в православном храме, но и сопровождали праздничные шествия, осваивали местный фольклор, давали светские концерты, гастролировали, вместе с симфоническим оркестром исполняли отечественную и зарубежную классику. Хор во многом повторил трагическую судьбу кубанского казачества: эмиграция, гонения, запреты, репрессии. Трижды его распускали, но крепок казачий дух. Символично, что в 1936 году Кубанский казачий хор возглавил бывший регент Войскового певческого хора Григорий Концевич. Впервые в состав артистов коллектива включили женщин, репертуар хора дополнили концертные номера, подготовленные вновь созданной танцевальной группой. Но настоящий профессиональный взлет Кубанского казачьего хора связан с приходом к руководству 14 октября 1974 года, на Покрова Пресвятой Богородицы, потомственного казака, фольклориста и композитора Виктора Захарченко, который в 2018 году отмечает свое 80-летие. Именно ему удалось вернуть в репертуар духовные, народные и классические произведения, вывести коллектив на мировой уровень, а главное — соединить прошлое с настоящим.

Напомним, программа «Дней духовной культуры» длилась в Италии несколько месяцев, включала в себя концерты Московского Синодального хора в Сикстинской капелле, выступления победителей конкурса Чайковского. В рамках «Дней» в Риме прошел форум, посвященный российско-итальянским духовно-культурным и паломническим маршрутам. А концерт Государственного Кубанского казачьего хора станет ярчайшим украшением из сокровищницы русской культуры для итальянского зрителя. Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org