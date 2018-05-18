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Воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках приняли участие в празднике…
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Воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках приняли участие в празднике… 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Служба помощи «Милосердие» проводит праздник «Белый цветок» ежегодно, начиная с 2011 года. Каждый год к акции присоединяются новые участники.
13 мая воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках с педагогами Н. А. Астаховой и М. В. Драгни и родителями посетили ежегодный благотворительный праздник » Белый цветок», который прошёл на территории ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинской обители добра и милосердия в Москве.
Традиционно у входа в обитель гостей встречали девушки с белыми цветами, которые раздавались за пожертвования. На благотворительной ярмарке можно было найти сувениры и поделки на любой вкус, творческие мастер-классы были посвящены искусству каллиграфии, росписи акриловыми красками керамики и украшений, плетению венков. Гости также побывали на экскурсиях по Замоскворечью и Марфо-Мариинской обители.
Весь день в обители звучала живая музыка в исполнении духового ансамбля солистов Центрального военного оркестра Министерства обороны России и фортепианного квартета им. М. М. Ипполитова-Иванова, также выступали артисты Большого театра и Центра оперного пения Галины Вишневской, хоровые детские коллективы Свято-Димитриевской общеобразовательной школы, ансамбль «Казачий круг». Для детей была подготовлена особая программа: выступление ярмарочного Петрушки от театра «Бродячий вертеп», шоу мыльных пузырей, детское шоу «Наукомания».
Детям и взрослым очень понравился праздник, который собрал немало неравнодушных людей, желающих помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
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