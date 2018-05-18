Воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках приняли участие в празднике…

Служба помощи «Милосердие» проводит праздник «Белый цветок» ежегодно, начиная с 2011 года. Каждый год к акции присоединяются новые участники.

13 мая воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках с педагогами Н. А. Астаховой и М. В. Драгни и родителями посетили ежегодный благотворительный праздник » Белый цветок», который прошёл на территории ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинской обители добра и милосердия в Москве.

Традиционно у входа в обитель гостей встречали девушки с белыми цветами, которые раздавались за пожертвования. На благотворительной ярмарке можно было найти сувениры и поделки на любой вкус, творческие мастер-классы были посвящены искусству каллиграфии, росписи акриловыми красками керамики и украшений, плетению венков. Гости также побывали на экскурсиях по Замоскворечью и Марфо-Мариинской обители.

Весь день в обители звучала живая музыка в исполнении духового ансамбля солистов Центрального военного оркестра Министерства обороны России и фортепианного квартета им. М. М. Ипполитова-Иванова, также выступали артисты Большого театра и Центра оперного пения Галины Вишневской , хоровые детские коллективы Свято-Димитриевской общеобразовательной школы, ансамбль «Казачий круг». Для детей была подготовлена особая программа: выступление ярмарочного Петрушки от театра «Бродячий вертеп», шоу мыльных пузырей, детское шоу «Наукомания».

Детям и взрослым очень понравился праздник, который собрал немало неравнодушных людей, желающих помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.