На «Ночи открытий» в КФУ покажут робофутбол

21 мая на «Ночи открытий» в КФУ можно посмотреть матч между роботами. Он начнется в 18.00 во втором здании КФУ.

Расскажут и том, как «общаться» с роботами и заставить их выполнить нужную команду. Плюс посетители узнают о профессиях будущего в IT-сфере.

На «Ночи открытий» в КФУ необычных развлечений будет много. Среди них — поэтический баттл, математические фокусы и дегустация коктейлей на основе уникального растения.

Основная программа пройдет в сквере рядом со вторым высотным корпусом КФУ (Кремлевская, 35). Начало в 17:00. Вход свободный, но нужна регистрация.

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