Служба помощи «Милосердие» провела благотворительный праздник «Белый цветок»

13 мая воспитанники Воскресной школы им. А. В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках с педагогами Н. А. Астаховой и М. В. Драгни и родителями посетили ежегодный благотворительный праздник » Белый цветок», который прошёл на территории ставропигиального женского монастыря Марфо-Мариинской обители добра и милосердия в Москве.

Традиционно у входа в обитель гостей встречали девушки с белыми цветами, которые раздавались за пожертвования. На благотворительной ярмарке можно было найти сувениры и поделки на любой вкус, творческие мастер-классы были посвящены искусству каллиграфии, росписи акриловыми красками керамики и украшений, плетению венков. Гости также побывали на экскурсиях по Замоскворечью и Марфо-Мариинской обители.