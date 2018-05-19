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Воронежцы увидят шоу группы Muse на большом экране
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Воронежцы увидят шоу группы Muse на большом экране 

АиФ 16 минут назад
Фото: АиФ
В июле в Воронеже пройдет показ фильма-концерта шоу группы Muse — Drones World Tour.
Билеты на единственный показ, который состоится 12 июня в кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский Проспект», уже поступили в продажу.
Drones World Tour — это сцена с обзором 360 градусов, парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и, конечно, хиты всемирно известных рокеров: Psycho, Madness, Uprising, Supermassive Black Hole и другие.
«Мы хотим заставить людей, пришедших на наш концерт, задуматься о роли технологий в жизни», — комментирует фронтмен Muse Мэтт Беллами.
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