В поисках привидений и легенд — спускаемся в склеп и подвалы усадьбы Баташевых в Выксе

Музей истории Выксунского металлургического завода расположен в доме-усадьбе Баташевых-Шепелевых. Это подлинный дом, построенный в 1765-1770 годах и в котором жили сначала братья Баташевы, а потом и продолжатель дела металлургов Дмитрий Шепелев . Музей занимает два этажа из трех. Посетители могут ходить по чугунным лестницам, по которым более 200 лет назад поднимались и спускались Баташевы и их гости.

Впрочем, по ночам сторожа до сих пор слышат в усадьбе чьи-то шаги, скрип и хлопанье дверей… С привидениями встречались и рабочие, которые сейчас заняты не восстановлении подвальных помещений центрального дома усадьбы. В поисках невидимых жильцов мы отправились в подвал — следом за директором музея Усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых Андреем Цыпляевым.

В подвал спускаемся по чугунной лестнице, которая осталась в неизменном виде с начала строительства дома. Очень низкий свод. Приходится пригибать голову.

Изначально подвал имел три уровня. Но из-за нарушения гидроизоляции его постоянно затапливало. Поэтому в ходе реставрации здания было принято решение засыпать два нижних уровня, таким образом раз и навсегда решив проблему подтопления. А вот третий уровень, на глубине 4,5 метров, остался. Здесь сейчас ведется реконструкция и уже водят экскурсии.

— Вот говорят, что «белокаменная» — это про Москву, — говорит Андрей Цыпляев. — Но мало кто знает, что наша Выкса тоже является «белокаменной».

В подтверждение своих слов директор музея светит на белый кирпич огромного размера, из которого выстроен фундамент дома Баташевых.

Только пара верхних рядов выложена из красного камня, но потом вновь — белый. Почему? Возможно, во время строительства были перебои с материалами, но останавливать процесс было нельзя. Может быть, по иной причине… Но в любом случае решение о замене кирпича мог принять только лично хозяин будущей усадьбы, который, по утверждению Андрея Цыпляева, приезжал и контролировал процесс строительства.

Участникам экскурсии разрешают дотронуться до камня, которому уже более 250 лет. От прикосновения кирпич сыпется.

В подвале много окон разного размера и конструкций. Для чего они использовались? Есть версия, что в подвале хранили продукты и через окна спускали туши животных. Их подвешивали на специальных кольцах. А может, и не только туши животных здесь подвешивали…

— Однажды я поднял руку и ухватился за это кольцо, чтобы не упасть. А потом поднял вторую — и прямо над ней оказалось второе кольцо… Расстояние между ними — как раз ширина человеческих рук. Вот и думайте… — многозначительно говорит Андрей Анатольевич.

Рабочие в подвале не раз встречали какие-то тени. Порой их не покидает ощущение, что кто-то смотрит за ними во время реконструкции стен и сводов. Возможно, это и так, но за наше 15-минутное пребывание в этом подвале неприятных взглядов мы не заметили. Возможно, было еще не так поздно…

Одно подвальное помещение, которое уже восстановлено, используется для в качестве технического. Второе — планируется использовать для проведения экскурсий «с привидениями».

Мы же поднимаемся на свет и идем в другое полуподвальное помещение — своды Заводской конторы XVIII века.

Местные жители вспомнили, что еще 10 лет назад здесь было любимое место местной молодежи — бары, ночные дискотеки и прочие увеселительные заведения. Потом это здание отошло музею и здесь началась реставрация.

Специалистам открылась уникальная кирпичная кладка старинных сводов, нашли даже рельс тех времен, вмонтированный для каких-то целей в стену. А вот земляной пол пришлось законсервировать и залить бетоном — современная технология это позволяет сделать.

Кстати, после реставрации это место вновь станет центром притяжения молодежи, уверен Андрей Цыпляев. В сводах Заводской конторы XVIII века планируется открыть антикафе. А на верхних этажах разместится мультимедийная библиотека.

Еще одно мистическое место в Выксе — склепы Христо-Рождественской церкви. Это был домовой храм Баташевых-Шелеповых, были даже теплые полы.

Здесь были похоронены и Иван Баташев, и его дочь Дарья, и его зять Дмитрий Шепелев, и прочие близкие родственники. Однако в 1937 году склеп был вскрыт, гробы с останками основателей Выксы выкинуты…

Позже, когда народ с площади разошелся, наигравшись с костьми, местные бабушки собрали останки и отнесли их на кладбище к малой церкви, построенной Баташевыми для рабочих людей.

Два года назад Андрей Цыпляев привез из Гусь-Хрустального часть праха Андрея Баташева и захоронил на старом кладбище.

— Вот и встретились «на том свете», как завещал старший из братьев, — заметил директор музея.

В 1987 году началось восстановление Христо-Рождественской церкви. Во время работ в склепе у одного из рабочих провалился лом. Пол вскрыли и там нашли гроб с женскими останками. Выяснилось, что это княгиня Неонила Голицина, умершая в 1855 году.

По заключению экспертов, она была очень некрасивой и умерла во время родов. Но где тогда ребенок? И выжил ли он? В гробу детских костей не было… А этот факт дает специалистам надежду, что потомок Голицыных остался жив.

Между тем, склеп Христо-Рождественской церкви хранит еще не одну легенду, полагает Андрей Цыпляев. Так, начал проседать пол в другом месте семейного захоронения.

Не исключено, что, когда пол вскроют, там тоже найдут останки кого-то из знатного рода основателей Выксы и завода.

А пока в поисках привидений, легенд и захватывающих историй в Выксу едут туристы.