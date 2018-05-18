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«Шэки Ленд» приглашает весело и недорого провести детский праздник
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«Шэки Ленд» приглашает весело и недорого провести детский праздник 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
У вас намечается особое событие: день рождение, годовщина, выпускной? А, может, Вы ищете, где интересно и очень вкусно провести время вместе с детворой? Семейный клуб-кафе «Шэки Ленд» ждет Вас!
Камерное и уютное пространство придаст семейную атмосферу любому торжеству. Работники кафе помогут организовать удобную среду для празднования, как уединенным парам, так и большим шумным компаниям. А видеонаблюдение позволит наблюдать за своим чадом с любой точки клуба!
На выбор посетителей нарядные столы в зале или диванные банкетные зоны рядом с игровой на 12 посадочных мест каждая. Особое внимание заслуживает кухня от шеф-повара «Шэки Ленд». Уникальный перечень блюд, полезные ингредиенты и удивительный вкус понравится не только детям, но и взрослым. А еще это единственное семейное кафе, где торт и напитки можно принести свои и без доплат!
И, конечно, изюминка заведения — игровая зона! Она точно не оставит равнодушными маленьких гостей: двухэтажный лабиринт с замысловатым спуском, карусель-пальма, мягкий скалодром, сухой бассейн, горки, развивающие игрушки и многое другое. К слову, цены здесь тоже очень «вкусные»! В будни и выходные — 150 рублей за 1 час в игровой и всего 250 рублей за абсолютный безлимит (дети до 1 года — бесплатно)!
Ну и, наконец, чтобы праздник стал действительно незабываемым, сотрудники «Шэки Ленд» предложат услуги лучших аниматоров города, бумажное шоу, шоу гигантских мыльных пузырей, невероятное познавательное шоу, фокусы, шоколоданые фонтаны и др.
Внимание, акции!
Оплатите безлимит игровой (250 руб. за каждого ребенка) — получите любую банкетную зону на 4 часа абсолютно бесплатно!Хотите быть на своем празднике абсолютно одни? Всего за 1200 руб/час вы можете откупить весь клуб!
Подробности на сайте http://shekiland.ru и по телефонам: 58-09-90, 8 (983) 548-0990.
Детский развлекательный клуб-кафе «Шеки-Ленд»
ул. Балтийская, 65 ТЦ «Балтик Стрит», 3 этаж.
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