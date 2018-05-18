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В ЮЗАО представили инновационную разработку
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В ЮЗАО представили инновационную разработку 

Ясенево 13 минут назад
Фото: Ясенево
Компания «ГемаКор» представила свою разработку — диагностическую лабораторную систему для проведения анализа «Тромбодинамика». Произошло это на международной выставке в Технопарке. Об этом пишет газета «Черемушки».
Компания «ГемаКор» представила свою разработку — диагностическую лабораторную систему для проведения анализа «Тромбодинамика». Это глобальный тест ранней диагностики нарушений системы свёртывания крови, выявления рисков кровотечений и тромбообразований, проведения лабораторного контроля эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии. «Тромбодинамика» позволяет заблаговременно диагностировать и предотвращать опасные состояния, что очень важно для превентивной медицины и своевременного подбора терапии. Данный метод смело можно назвать инновацией мирового уровня.
Справка: Выставка «KIHE» на протяжении 25 лет объединяет и информирует медицинскую общественность об инновациях, последних разработках и новейших достижениях в отрасли здравоохранения, медицины и фармацевтики. KIHE занимает ведущее место среди событий медицинской тематики, проходящих в Центральной Азии.
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