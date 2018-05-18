В ЮЗАО представили инновационную разработку

Компания «ГемаКор» представила свою разработку — диагностическую лабораторную систему для проведения анализа «Тромбодинамика». Произошло это на международной выставке в Технопарке. Об этом пишет газета «Черемушки».

Компания «ГемаКор» представила свою разработку — диагностическую лабораторную систему для проведения анализа «Тромбодинамика». Это глобальный тест ранней диагностики нарушений системы свёртывания крови, выявления рисков кровотечений и тромбообразований, проведения лабораторного контроля эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии. «Тромбодинамика» позволяет заблаговременно диагностировать и предотвращать опасные состояния, что очень важно для превентивной медицины и своевременного подбора терапии. Данный метод смело можно назвать инновацией мирового уровня.

Справка: Выставка «KIHE» на протяжении 25 лет объединяет и информирует медицинскую общественность об инновациях, последних разработках и новейших достижениях в отрасли здравоохранения, медицины и фармацевтики. KIHE занимает ведущее место среди событий медицинской тематики, проходящих в Центральной Азии.