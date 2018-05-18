Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты

Сбылась мечта многих горожан: в связи с Петербургским международным юридическим форумом улица Рубинштейна стала полностью пешеходной (правда ненадолго). Часть мероприятий проходит именно здесь. Прямо в центре Рубинштейна один из петербургских яхт-клубов установил бар в виде лодки.