Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты 

Сбылась мечта многих горожан: в связи с Петербургским международным юридическим форумом улица Рубинштейна стала полностью пешеходной (правда ненадолго). Часть мероприятий проходит именно здесь. Прямо в центре Рубинштейна один из петербургских яхт-клубов установил бар в виде лодки.
Публикация от Елена Виролайнен (@elenavirolainen_812) 17 Май 2018 в 9:48 PDT Публикация от Danila Lisitsa (@danilalisitsa) 17 Май 2018 в 8:22 PDT Ранее в рамках форума в Михайловском замке прошел первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой: 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.