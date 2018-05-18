Ещё
Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Посреди Рубинштейна установили бар в виде яхты 

Собака 8 минут назад
Фото: Собака
Сбылась мечта многих горожан: в связи с Петербургским международным юридическим форумом улица Рубинштейна стала полностью пешеходной (правда ненадолго). Часть мероприятий проходит именно здесь. Прямо в центре Рубинштейна один из петербургских яхт-клубов установил бар в виде лодки.
Публикация от Елена Виролайнен (@elenavirolainen_812) 17 Май 2018 в 9:48 PDT Публикация от Danila Lisitsa (@danilalisitsa) 17 Май 2018 в 8:22 PDT  Ранее в рамках форума в Михайловском замке прошел первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой: 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper. Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Дворец пьянствоблудия и каток за Благовещенским мостом: как развлекались в Петербурге 100 лет назад Субботник-пикник пройдет в Александровском саду «Новая Голландия» номинирована на престижную международную премию Бернхарда Реммерса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей52
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
«У этих девушек наверняка есть отклонения»
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло63
Видео
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
02:44
Неловкие неожиданности в прямом эфире
ТВ
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
03:06
Артисты, изуродовавшие себя до неузнаваемости
Кино
04:48
Как живут актёры с дефектами внешности
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение