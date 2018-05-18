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Яровая внесла законопроект о запрете колумбайн‐сообществ
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Яровая внесла законопроект о запрете колумбайн‐сообществ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Законопроект о незамедлительной блокировке органами интернет-сообществ, «направленных на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий», внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом сообщил сайт «Единой России».
«Необходимо восполнить пробел в законодательстве, предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Это так называемые «колумбайн-сообщества» и (соответствующие) игры», — считает Яровая.
Депутат уверена, что закон поможет пресекать доступ преступников к «преступному влиянию» на детей. По инициативе вице-спикера срок блокировки «информации и сообществ, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия» могут сократить с трех суток до одного дня.
Законопроект Яровой поддержали Роскомнадзор, МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Минобразования и другие ведомства.
Правительство России утвердило правила хранения операторами своих абонентов в течение 30 суток по «пакету Яровой». Соответствующий документ подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев. Закон начнет действовать в полном объеме с 1 октября 2018 года.
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