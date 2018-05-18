Подопечные псковского детского дома сделали зарядку со стражем порядка

В Пскове прошла всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная к 300-летию российской полиции . Ее цель — привлечь подрастающее поколение к спорту, проинформировать о здоровом образе жизни, познакомить с профессией полицейского и вызвать интерес к службе в органах внутренних дел.

Ежегодно сотрудники полиции посещают школы, социальные учреждения и детские лагеря области и вместе с детьми делают зарядку, играют в спортивные игры, проводят эстафеты. В этом году первыми показали свою физическую подготовку воспитанники и педагоги Псковского детского дома. Вместе с бронзовым призером Кубка мира и чемпионом европейских игр по дзюдо среди полицейских Сергеем Фоминым ребята провели «разминку победителя»: бег, прыжки, выполнили элементы растяжки мышц и общеукрепляющие упражнения.

После разминки — активные игры на свежем воздухе: футбольный матч для подростков, а для малышей — эстафета «В гостях у пирата». Ребята на час превратились в команду морских разбойников и в веселых стартах отвоевали у капитана судна «Черная Жемчужина» сладкие подарки и воздушные шарики.

Напомним, всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» проводится в регионах по инициативе МВД России с 2014 года.