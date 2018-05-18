В пятницу — на тренировку с Канделаки, в субботу — на фестиваль еды. Афиша на выходные

Выходные на этой неделе не такие длинные, как на прошлых двух. Несмотря на это, картина складывается хорошая: очень теплая погода и много событий. Предлагаем скорее прочитать традиционный обзор от e-Kazan.ru, ведь выходные — бесценны.

Настал момент походов в музеи. Тем более, что сегодня Международный день музеев, поэтому вход свободный. Это идеально для тех, кто откладывал выставки на потом. Бесплатно посетить можно больше 10 музеев.

Есть вариант провести выходные на Кремлевской набережной, как палочки «Твикс» — вдвоем. Бачата, кизомба, сальса — какой-то вид парных танцев точно получится подобрать. Если нет, можно незаметно ретироваться на детскую вечеринку по соседству.

Субботние выходные пройдут со звездным оттенком. Телеведущая Тина Канделаки , певец Алексей Чумаков , рэперы HammAli & Navai и итальянский пианист Фабрицио Патерлини будут, как поется в песне Чумакова, «тут и там». Музеи, кстати, продолжат принимать посетителей. Только не совсем бесплатно.

19 и 20 мая можно встретиться с друзьями на пикнике фестиваля «Open food market» или на ярмарке «Ярдэм bazaar».

Для самых смелых в воскресенье пройдет «Казанский марафон». Взбодрит ли 40-километровая дистанция марафонцев перед рабочей неделей — неизвестно. Известно только, что у них будет макаронный ужин и массаж. От такого никто не откажется. Еще воскресенье не только последний выходной этой недели (не хотели напоминать), но и последний день выставки пришельцев в «Меге». Заскочите туда с детьми, если давно хотели.

Полную афишу событий в Казани смотрите в разделе «Афиша» на e-Kazan.ru.

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