Шевчук Юрий Юлианович

Дата рождения: 16 мая 1957 года

Место рождения: Магаданская область, Ягодное

Знак зодиака: Телец

Юрий родился в семье украинца и татарки. Отец — Юлиан Шевчук прошел всю войну и потом остался на службе в армии. Мать — Фания Гареева доблестно трудилась в тылу во время войны, а после занималась домом и детьми. Кроме Юрия в семье еще были Наталья и Владимир. Всем детям уделялось одинаковое внимание. Юрий с раннего детства проявлял интерес к разного рода творчеству. Поначалу его увлекал академический рисунок, а когда семья по долгу службы отца переехала в Нальчик, кроме художественной школы у него появилась еще и музыкальная. В 13— летнем возрасте, уже на новом месте жительства в Уфе, талантливый подросток не только создавал живописные полотна при Доме культуры, но был одновременно гитаристом и баянистом в местном ансамбле. Характер и свой взгляд на мир будущего рокера проявлялся уже тогда. За надпись, сделанную на майкке « Иисус был хиппи», Шевчука забрали в милицию.

Юрий хоть и окончил после школы Пединститут, получил диплом художника и даже отработал три года в сельской школе учителем рисования, но главным делом его жизни все равно стала музыка, поэзия и философия. Шевчук поначалу играл в различных кавер-группах, а в 1980-м создал свою. Рок-коллектив, получивший название «ДДТ» записал пробный альбом — «ДДТ-1». Оглушительный резонанс получила композиция «Не стреляй», написанная о войне в Афганистане, скрываемой в СССР. Уже в то время творчество группы воспринималось, как выпад против власти. Когда же началась перестройка, все нелегальные подпольщики смогли выйти на большую сцену, и «ДДТ» мгновенно получила статус культового рок-коллектива. Многие композиции того времени стали знаковыми. А в 90-х были созданы лучшие хиты Шевчука, ставшие визитными карточками группы, «Дождь», «Что такое осень», «Белая река» у всех на слуху.

Несмотря на перемены в стране, Шевчук продолжал и продолжает критиковать политику властей, ему также многое не нравиться в современном шоу-бизнесе, например, артисты, поющие под фонограмму. И все же кроме сатирических вещей он пишет и пронзительные лирические композиции, которые не могут не зацепить.

Альбомы «ДДТ», записанные в студии выходят регулярно, причем автор не переиздает старые вещи, а пишет что-то новое. Коллектив не часто мелькает в телеэфирах, но много гастролирует по России и другим странам, принимает активное участие в рок-фестивалях. У каждого человека есть хотя бы одна любимая песня Шевчука.

Юрий Юлианович также успел проявить себя в роли телеведущего исторический программ, несколько раз снялся в кино, написал более 20 саундтреков к российским картинам.

Личная жизнь Юрия Шевчука

Со своей первой женой Эльмирой Бикбовой музыкант познакомился еще в Уфе. Эльмире было всего 17 лет, и она училась в балетном училище. В непродолжительном браке родился сын Петр (1987 г.). В 1992 году в возрасте 24 лет мама мальчика умерла от рака мозга. Юрий воспитывал сына сам, также во всем ему помогала мама Фания Акрамовна. Петр окончил в звании мичмана Морской кадетский корпус в Кронштае, а впоследствии выучился на программиста. Шевчук посвятил Эльмире альбом «Актриса Весна» и ряд знаковых песни «Беда», «Вороны» и «Когда ты была здесь».

В 1997 году у музыканта родился еще один сын в отношениях с актрисой «Табакерки» Марьяной Полтевой, Федор вместе с мамой давно проживает в Германии. Из-за этого с отцом видится не часто, но отношения поддерживает. В данный момент состоит в гражданском браке с женщиной по имени Екатерина, которая всегда сопровождает мужа на гастролях и в поездках. Детей от Екатерины у Юрия нет. В беседе с тезкой Юрием Дудем, Шевчук признался, что счастлив в браке.

Интересные факты

Юрий Шевчук отказался сняться в картине «Брат 2», там снялись только плакаты «ДДТ», а главный герой фильма, Данила Багров , упоминает группу Шевчука в числе любимых, наравне с «Наутилусом Помпилиусом».

Сольные альбомы

1983 — Череповецкий магнитоальбом

1995 — Кочегарка (запись 1985 года)

1998 — 82 г. (запись 1982 года)

2001 — Два концерта. Акустика (запись 1997 года)

2005 — Москва. Жара (запись 1985 года)

2007 — Прекрасная любовь

2008 — L’Echoppe

2009 — Сольник (сборник стихов; издан Новой газетой)

Дискография

1994 — Я получил эту роль

1993 — Оттепель

1995 — Пластун

1992 — Актриса Весна

1995 — Это всё…

1996 — Любовь

1997 — Рождённый в СССР

1999 — Мир номер ноль

2000 — Метель августа

2002 — Единочество. Часть I 2003 — Единочество. Часть II 2005 — Пропавший без вести

2007 — Прекрасная любовь

2011 — Иначе/P. S.

2014 — Прозрачный

Фильмография

1988 — Публикация

1990 — Духов день

1990 — Город

1995 — Русский проект

2002 — Вовочка

2005 — Атаман

2007 — Антонина обернулась

2008 — Батюшка

2011 — Жила-была одна баба

документальные фильмы

1986 — Я получил эту роль»

1987 — Рок 1988 —Игра с неизвестным

1989 — Лимита

1990 — Город

2002 — Время ДДТ 2006 — Костя и мышь

2006 — Посольская церковь

2006 — Свобода по-русски

2012 — Небо под сердцем

Телепроекты

Был ведущим многосерийного телефильма «Земное и небесное»

Озвучил 500 серий исторического проекта «История государства Российского»

Музыка к фильмам

1990 — Духов день

1990 — Ночь длинных ножей»

1994 — Русский транзит

1998 — Кто, если не мы 2002 — Азазель

2002 — Ледниковый период

2002 — Вовочка

2004 — Господа офицеры

2004 — Дальнобойщики-2 2006 — Поцелуй бабочки

2007 — Антонина обернулась

2007-2009 — Группа Zeta

2008 — Батюшка

2009 — Отставник

2010 — Одиночка

2011 — Generation П 2011 — Ключ саламандры

2013 — Географ глобус пропил