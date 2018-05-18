Маяковский и Булгаков: почему они так ненавидели друг друга

Безусловно, творчество Маяковского и творчество Булгакова разительно отличаются друг от друга. Впрочем, практически так же отличались друг от друга и личности обоих литераторов. Они, конечно, не утраивали дуэлей, как бывало поступали в прежние времена поэты и писатели, однако их заочная борьба между собой не ускользнула не только от современников, но и от внимательных взглядов сегодняшних читателей.

Красные против белых

Михаил Булгаков и Владимир Маяковский вынуждены были делить одно поприще — литературное. Это было неприятно им обоим, но поделать ничего было нельзя. Волею случая они оказались, так сказать, в одной лодке. Поэтому сталкиваться друг с другом им приходилось и нередко. Известно, что Маяковский и Булгаков порой играли вместе в бильярд, но даже стили их игры были различны. Во время таких встреч они, что называется, обменивались колкостями. Хотя Михаил Афанасьевич, по словам очевидцев, все же больше молчал. А вот Маяковский, пусть и был сдержан, но почти не скрывал своего неприязненного чувства к «белому» писателю.

«Пролетарский» рупор Маяковский, несомненно, был весьма популярен. Несмотря на это, Владимир Владимирович впал в неистовство, когда в середине 1920-х годов узнал о том, что во МХАТе ставят пьесу «Дни Турбиных» по булгаковской «Белой гвардии». Маяковский призывал своих коллег срывать спектакли, и однажды даже сам явился в театр, демонстративно встал и вышел.

Рюхин и «умершие слова»

Внимательный читатель найдет доказательства того, что эти авторы не испытывали друг к другу теплых чувств, даже в их произведениях. Как это сделал, например, лингвист и литературовед Борис Гаспаров. В своей работе «Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“» Гаспаров высказывает предположение о том, что поэт Рюхин — это никто иной как Маяковский. Другой персонаж романа Бездомный в частности говорит о Рюхине: «… кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария». А сам Мастер в разговоре с Бездомным вспоминает свое неудачное, по его мнению, литературное прошлое, вплетая сюда «косой дождь». Это, как утверждает Гаспаров, прямой отсыл к Маяковскому. Ведь у Владимира Владимировича есть стихи с точно такими же словами: «По родной стране пройду стороной, Как проходит косой дождь».

Понятное дело, что более прямой и резкий Маяковский от оппонента не отставал. Он тоже поносил Булгакова в своих стихотворениях. Только, в отличие от писателя, порой даже не маскировал, не прикрывал ничем свою неприязнь, а называл противника его настоящей фамилией. Возьмем хотя бы того же «Клопа», в котором приведены такие слова профессора: «Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…».

Новое и старое

Безусловно, Маяковский и Булгаков были абсолютными антиподами в литературном мире. Маяковский ритмично воспевал «новую жизнь», Булгаков же высмеивал членов МАССОЛИТа. Однако, возможно, дело было совсем не в этом. Недаром Михаил Афанасьевич вложил в уста Бездомного определение о «кулачке, маскирующемся под пролетария». Ведь Владимир Владимирович, наверняка, по его мнению, наслаждался жизнью, не боялся цензуры, а главное разъезжал «по за границам», куда самому Булгакову путь был закрыт. А Маяковский в свою очередь, может статься, считал своего противника простым пережитком прошлого. Намек на это и высказывание об «умерших словах» в «Клопе».

Очень сомнительно, что умные и талантливые люди, коими и являлись и Маяковский, и Булгаков, не смогли разглядеть в друг друге определенной одаренности. Тем более, что самоубийство «врага» очень потрясло Михаила Афанасьевича. Ведь, наверное, в его глазах Маяковский был успешен. А тут такое… Булгаков и сам собирался совершить суицид, но, как предполагают теперь некоторые эксперты, именно смерть Маяковского остановила его тогда от этого шага.