Волгоградский региональный ботанический сад приглашает на свой юбилей

19 мая Волгоградский региональный ботанический сад приглашает гостей на свой 15-летний юбилей и День открытых дверей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды, по этому случаю сотрудники учреждения приготовили для детей и взрослых развлекательную программу. Посетители смогут не только познакомиться с уникальными, краснокнижными растениями, узнать о работе лаборатории биотехнологии ботсада, но и принять участие в разнообразных мастер-классах, получить консультации у лучших цветоводов. Для художников будет организован пленэр, а юным посетителям предложат сделать цветочный аквагрим и научиться изготавливать флорариумы — композиции, помещенные в разнообразные сосуды. Всех гостей ждет вкусный чай, приготовленный из целебных растений, выращенных в саду. Праздник пройдет с 10:00 до 13:30 на площадке ботанического сада, расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда в поселке Металлургов, 68.