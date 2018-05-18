«Безумные шляпники» о головных уборах: «Это больше, чем элемент костюма»

Валерий Смолюк и Олег Уваров, «безумные шляпники» из г. Вятские Поляны Кировской области, приехали в Алтайский край в поисках новых экспонатов для единственного в России музея головных уборов мира «Дом шляп».

Почему предприниматели занялись коллекционированием шляп и что они надеются найти на Алтае, читайте в материале АиФ-Алтай

История в шапке

Музей шляп, в фондах которого сейчас собрано более 800 головных уборов со всего мира, родился после первой кругосветки «безумных шляпников». В 2012 году они проехали различными видами транспорта и пролетели по миру 78 тысяч километров и привезли из путешествия 130 экспонатов для будущего музея.

«И раньше из поездок мы привозили какие-нибудь головные уборы: национальные или просто оригинальные. Перед кругосветкой поставили себе цель пополнить коллекцию», — говорит Валерий Смолюк.

«Головной убор — как генетический код человека, — добавляет Олег Уваров. — Через его орнамент, цвет, форму, можно прочитать всю историю народа, понять какие обычаи традиции бытовали в определенных регионах. Головной убор — это не только элемент костюма, это нечто большее».

Изучение истории регионов, его культурных традиций — еще одна цель поездки «безумных шляпников». За последние несколько лет путешественники побывали во многих регионах России. Во время экспедиции на Кавказ родилась идея посетить Алтайский край и Республику Алтай.

Неожиданные и долгожданные находки

Подготовка к поездке длилась около года, ведь нужно было не просто разработать маршрут, а найти мастеров, которые занимаются изготовлением головных уборов, и договориться о встречах с представителями разных народностей.

Три экспоната — грешневик, малахай и картуз — удалось добыть еще по пути на Алтай. В Омске путешественники побывали в местном музее, где увидели интересные старинные головные уборы. Оказалось, в городе живет мастер, который делает не только сибирские валенки, но и традиционные русские шапки из натуральной шерсти.

По словам Олега Уварова, шляпы и шапки попадают к создателям музея совершенно по-разному. «Что-то приходится буквально снимать с головы», — шутит он.

Чтобы получить в коллекцию реплику свадебного венца, оригинал которого хранится в Эрмитаже , Олегу и Валерию пришлось 4 часа вести переговоры с известным мастером-реставратором Софьей Владыкиной.

А шапка умершего лекаря из Киргизии, которая бережно хранилась в семье, попала в музей, скорее, случайно. В этой стране головной убор считается священным, но местные жители настолько прониклись к людям, которые пытаются сохранить традиции, что подарили им головной убор умершего главы семьи. «Перед нашим отъездом из другого аула приехала 90-летняя супруга лекаря и вручила нам его головной убор, который передавался из поколения в поколение», — рассказал Валерий Смолюк.

Олег Уваров объяснил, почему, по его мнению, люди отдают в музеи семейные реликвии: «К сожалению, молодежь забывает семейные традиции. А люди старшего поколения понимают, что музей — это место, где история об их предках будет сохраняться».

Справка

Экспедиция в Алтайский край и Республику Алтай продлится до конца мая. Путешественники планируют встретиться с местными мастерами и с известным алтайским «безумным шляпником» Таракаем. По словам Олега Уварова, это «странствующий художник, у которого нет никаких документов, а вместо крыши над головой — широкополая шляпа».

Во время своего путешествия по Алтаю «шляпники» будут прятать в укромных уголках запечатанные сургучом бутылки с деньгами. А в отелях, кафе и других объектах туристической инфраструктуры, которые понравятся шляпникам, они оставят свой «знак качества».

За их путешествием можно следить в социальных сетях.