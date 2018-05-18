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Вместо стихийного рынка на Древлянке может появиться торговая галерея
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Вместо стихийного рынка на Древлянке может появиться торговая галерея 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
В мэрии Петрозаводска подготовлен макет проекта будущей торговой площадки.
В районе дома №25 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске, несмотря на рейды, почти ежедневно разворачивается незаконная торговля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Чтобы разрешить ситуацию, прорабатывается вопрос о создании в этом месте павильонов, образующих торговую галерею.
Глава карельской столицы Ирина Мирошник на месте оценила разработанные проекты и поручила продолжить проработку вопроса. Так, решается, какими товарами будут торговать на месте стихийного рынка.
Фото: пресс-служба городской администрации
По материалам: ptzgovorit.ru
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