Вместо стихийного рынка на Древлянке может появиться торговая галерея

В мэрии Петрозаводска подготовлен макет проекта будущей торговой площадки.

В районе дома №25 по Лососинскому шоссе в Петрозаводске, несмотря на рейды, почти ежедневно разворачивается незаконная торговля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Чтобы разрешить ситуацию, прорабатывается вопрос о создании в этом месте павильонов, образующих торговую галерею.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник на месте оценила разработанные проекты и поручила продолжить проработку вопроса. Так, решается, какими товарами будут торговать на месте стихийного рынка.

Фото: пресс-служба городской администрации