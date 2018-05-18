Приставы Подмосковья взыскали с должников‑алиментщиков более 237 млн руб с начала года

Подмосковные сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели очередной рейд по должникам-алиментщикам в рамках акции в честь Дня защиты детей, всего с начала года они взыскали 237 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП России по Московской области.

«В канун Дня защиты детей в Подмосковье стартовала акция «Судебные приставы — детям», в рамках которой 16 мая во всех отделах УФССП России по Московской области завершился очередной масштабный рейд по должникам-алиментщикам. С начала года судебными приставами уже взыскано в пользу несовершеннолетних более 237 миллионов рублей» — говорится в сообщении.

Управление ведет системную работу по взысканию алиментных платежей, адресные рейды судебных приставов к должникам по алиментным платежам проходят каждый месяц.

«К данной категории неплательщиков службой применяется наиболее широкий спектр принудительных мер: от вынесения постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ до привлечения к уголовной ответственности», — рассказал главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов

По его словам, с начала текущего года судебными приставами Московской области возбуждено 395 уголовных дел, из которых 374 — против злостных неплательщиков алиментов.

Кроме этого, в рамках акции запланировали детские конкурсы, организацию совместных праздников в четырех детских домах, судебные приставы в первую очередь призывают всех должников вспомнить о своих детях добровольно, сообщается в материале.