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Оренбургский БФ проводит всероссийский конкурс эссе о семье
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Оренбургский БФ проводит всероссийский конкурс эссе о семье 

АиФ-Оренбург 40 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Конкурс «Традиции моей семьи» оренбургского благотворительного фонда «Будь человеком» проводится заочно с 14 мая по 11 июня. К участию приглашаются граждане старше 18 лет.
Целью конкурса является популяризация традиционных семейных ценностей. Присылайте эссе на адрес orenblago@yandex.ru. Победители и призеры конкурса будут объявлены 25 июня на сайте фонда будьчеловеком.рф. Победитель сможет участвовать в проекте «Тепло семьи» в Республике Крым с 11 по 24 августа 2018 года (проживание на базе «Ясно» (г. Севастополь, п. Андреевка, ул. Верхняя, 51). Подробно узнать о конкурсе на сайте.
«Проблема в том, что в стране на количество браков 70% разводов, в Оренбурге 64%. Сегодня люди создают семьи, не зная, как их построить и сохранить. В рамках благотворительного фонда я провожу семинары на территории нашей области и курирую проект «Тепло семьи», который во второй раз пройдет в Крыму, — рассказывает директор БФ Наталья Ковалева. — Мы подумали, почему бы не сделать большой проект, чтобы люди могли не только отдохнуть, но и получить ценные знания о создании и сохранении семьи. Так появился проект «Тепло семьи». Мы пригласили ценных специалистов страны, которые могут осветить эту тему. А чтобы люди могли узнать о проекте, решили провести конкурс «Традиции моей семьи». Очень важно, чтобы люди знали о них, конкурс даст им возможность заглянуть в историю своего рода».
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