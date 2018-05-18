Оренбургский БФ проводит всероссийский конкурс эссе о семье

Конкурс «Традиции моей семьи» оренбургского благотворительного фонда «Будь человеком» проводится заочно с 14 мая по 11 июня. К участию приглашаются граждане старше 18 лет.

Целью конкурса является популяризация традиционных семейных ценностей. Присылайте эссе на адрес orenblago@yandex.ru. Победители и призеры конкурса будут объявлены 25 июня на сайте фонда будьчеловеком.рф. Победитель сможет участвовать в проекте «Тепло семьи» в Республике Крым с 11 по 24 августа 2018 года (проживание на базе «Ясно» (г. Севастополь, п. Андреевка, ул. Верхняя, 51). Подробно узнать о конкурсе на сайте.