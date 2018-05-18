10 библиотек, которые бесследно исчезли

Москва, 18 мая — «Вести. Экономика». Древние библиотеки были полны загадок и тайн. Зачастую там хранились не только книги, но и редкие, важные документы, копии исчезнувших рукописей и многое другое.

Именно поэтому исчезновение или разрушение библиотеки — это настоящая катастрофа.

Ниже мы расскажем о 10 исчезнувших библиотеках и тех тайнах, которые они унесли вместе с собой. 10. Библиотека Аристотеля

Согласно историческим свидетельствам, Аристотель собрал библиотеку из более чем 150 исследований по политическим системам средиземноморского мира 400-300 гг. до н.э.

Многие из этих исследований, вероятно, были проведены и написаны его учениками. В ее создании принимал участие и Александр Македонский — воспитанник Аристотеля.

После смерти Аристотеля (321 г. до н.э.) библиотека стала частью особого, говоря современным языком, комплекса — Мусейона (храма Муз), созданного Феофрастом, учеником и последователем философа.

Здесь помещались также залы для бесед и чтения лекций, жилые помещения для преподавателей, сад для прогулок.

Во II–III в. н.э. из-за войн, пожаров Мусейон приходит в запустение. В 391 г. библиотека, переведенная к тому времени в храм бога Сераписа, была сожжена фанатиками-христианами, которых патриарх Александрии призвал уничтожить языческие книги. 9. Пергамская библиотека

Пергамская библиотека — одно из главных книжных собраний в античном мире.

Пергамская библиотека была основана Эвменом II и расположена в северной части акрополя. Она стала второй по значению (после Александрийской) библиотекой античности.

По свидетельству Плутарха, в ней хранилось около 200 тыс. книг.

Согласно Плутарху, существованию Пергамской библиотеки положил конец Марк Антоний. Он передал Клеопатре для Александрийской библиотеки все 200 тыс. книг в качестве свадебного подарка.

Существуют также непроверенные сведения о нескольких затонувших при транспортировке библиотеки кораблях.

Разумеется, каких-либо индексов и каталогов, которые бы подтверждали или опровергали это свидетельство и сообщали о размере и составе библиотеки, не сохранилось.

В Пергамской библиотеке был большой читальный зал, окруженный многочисленными полками. Пустое пространство между внешними стенами и полками служило для циркуляции воздуха.

Это было сделано с целью предохранения библиотеки от излишней влажности в теплом климате Анатолии и может рассматриваться как одна из первых технологий сохранения рукописей.

В главном читальном зале стояла статуя Афины, богини мудрости. 8. Императорская библиотека в Константинополе

Императорская библиотека в Константинополе — последняя из великих библиотек античности и одна из крупнейших библиотек средневековой Европы.

Долгое время после уничтожения великой Александрийской библиотеки и других древних библиотек, она сохранила знания, накопленные древними греками и римлянами почти 1000 лет.

В 473 г. н. э. в результате поджога сгорела и вместе с ней сгорело 120 тыс. томов.

Серия непреднамеренных пожаров на протяжении многих лет и войны, в том числе разграбление Константинополя участниками Четвертого крестового похода в 1204 году, наносили непоправимый ущерб коллекции рукописей.

Несмотря на это библиотека просуществовала вплоть до падения Константинополя в 1453 году и была разграблена турецкими войсками, а её остатки были рассеяны по различным европейским собраниям. 7. Библиотека Алкуина Йоркского

Алкуин Йоркский — учёный, богослов и поэт, важнейший из вдохновителей Каролингского Возрождения, учитель Ангильберта и Амалария. Академическое прозвище Алкуина — Гораций Флакк, в честь римского Горация. Алкуин был одним из ближайших советников Карла Великого в реформах образования и богослужения.

Алкуин — автор множества (около 380) латинских поучительных, панегирических, агиографических и литургических стихотворений.

Он составил учебники по разным предметам (некоторые в диалогической форме). Большую известность получили «Искусство грамматики» и «Словопрение высокороднейшего юноши Пипина с Альбином Схоластиком».

Известны также учебники Алкуина по диалектике, догматике, риторике, литургике. Значение Алкуина и Академии для развития художественной литературы и народного просвещения на Западе — огромно.

Однако библиотека, которая осталась после него, исчезла без следа, и до сегодняшнего дня ученые могут лишь строить предположения о том, что с ней произошло.

Вероятно, книги из библиотеки разошлись по различным коллекциям Европы. Однако есть предположения о том, что библиотека была разрушена викингами, которые напали на Йорк в конце 9 века. 6. Библиотека Петрарки

Франческо Петрарка, известный поэт, составил коллекцию книг, которые он добывал по всей Европе. В конецном итоге эта библиотека стала одной из крупнейших в 14 веке.

Он планировал передать свою библиотеку городе Венеции и сделать ее доступной для общественности.

Однако его мечтам не суждено было сбыться. Большая часть томов из его библиотеки разошлась по разным коллекциям, а те тома, которые все-таки остались в Венеции, таинственным образом исчезли.

Несколько томов в настоящий момент находятся в Национальной библиотеке Франции, однако судьба других остается неизвестной.

Также остается непонятным, почему к предложению Петрарки передать библиотеку городу отнеслись с пренебрежением — с книгами обращались неаккуратно, а многие и них были вывезены из города. 5. Библиотека Карла V Первую серьезную королевскую библиотеку, включавшую более тысячи томов, удалось создать Карлу V. В 1367-1368 годах по распоряжению монарха библиотеку переместили в Соколиную башню Лувра.

Спустя еще пять лет был составлен первый каталог книг, из которых до нашего времени, к сожалению, сохранилась лишь где-то пятая часть. Одной из причин этого является то, что родственники короля, бравшие книги, не всегда их возвращали.

Таким образом королям Карлу VIII и Людовику XII приходится создавать новое книжное собрание практически с нуля. Последний переносит библиотеку из Лувра в замок Блуа и присоединяет ее к библиотеке, которую в свое время смогли собрать его отец и дед — герцоги Орлеанские 4. Библиотека Корвина

Библиотека Корвина — собрание книг венгерского короля Матьяша I. В ней насчитывалось, по приблизительным подсчетам, около 2500 томов. Это были произведения как древних, так и средневековых авторов, а также современных на то время, в том числе гуманистических.

Преобладали книги светского содержания, среди них — по истории, географии, астрономии, медицине, поэзии и т. д.

Большинство книг украшали итальянские художники-миниатюристы. После кончины основателя библиотека осталась в небрежении, частично её фонды были распроданы, а некоторые книги увезены за пределы Венгрии. Далее Корвиниана была захвачена турецкими войсками при завоевании ими Буды в 1526 году, и перевезена в Стамбул.

Книги использовались для подарков иностранным послам, остатки фондов оказались разбросанными по всему миру.

Из фонда библиотеки сохранилось 216 кодексов, из которых 54 хранятся в разных собраниях Венгрии. 3. Библиотека Регионмонтана

Регионмонтан — выдающийся немецкий астролог, астроном и математик. В 1461 году Региомонтан знакомится с кардиналом Виссарионом, от которого получает предложение совершить поездку в Италию, и в составе его свиты уезжает в Рим.

В течение всего времени, которое Региомонтан провёл при кардинале, он вёл активный розыск древнегреческих рукописей. Летом 1463 года Виссарион едет в Венецию в качестве папского легата, а Региомонтан его сопровождает. Здесь Региомонтану первому в Европе удалось обнаружить текст уцелевших шести книг «Арифметики» Диофанта.

Свою библиотеку он собирал со всех уголков Европы. Как и многие другие библиотеки, его библиотека исчезла без следа. Удивительно, что при его жизни о ней было мало что известно, а легенды о принадлежащих ему книгах стали появляться уже после его смерти. 2. Библиотеки майя

Цивилизация майя имела свою письменность, а также довольно развитую литературу. Однако почти все памятники литературы этой цивилизации были уничтожены во время испанского завоевания. Лишь немногие литературные памятники смогли пережить тот период.

В частности, уцелел, Кодекс Гролье, рукопись цивилизации майя. Хранится в Мехико, в Национальном музее антропологии, на публичное обозрение не выставляется.

Кодекс сравнительно плохо сохранился, его история начинается в 1971 году, когда он впервые был показан на выставке в Нью-Йорке в клубе Гролье, откуда получил название.

Его владелец утверждал, что манускрипт был найден в одной из пещер Чьяпаса; следовательно, это четвёртая уцелевшая рукопись майя. 1. Библиотека Ханьлинь

Академия Ханьлинь — учреждение в императорском Китае, выполнявшее функции императорской канцелярии (её члены часто были советниками императора), комитета по цензуре и литературе, идеологического комитета, высшей школы управления, библиотеки и др.

Среди важнейших задач академиков была официальная интерпретация конфуцианских классических сочинений, на основе которой оценивались экзаменационные сочинения соискателей высоких государственных должностей.

Академия Ханьлинь была основана танским императором Сюань-цзуном в VIII веке.

Академия стала мощным очагом развития науки и культуры. Она объединила многочисленные департаменты (юани), каждый из которых охватывал какой-либо цикл наук или область культуры, собрала вокруг себя высокоодаренных ученых, литераторов, мастеров изобразительного искусства.

Здание Академии и её библиотека (располагавшиеся рядом с британской дипломатической миссией в Пекине) значительно пострадали во время боксёрского восстания в 1900 году.

Многие редкие тексты были уничтожены пламенем, разграблены и утеряны, включая уникальные экземпляры Энциклопедии Юнлэ.

Академия, будучи учреждением непосредственно при императорском дворе, была закрыта в связи с падением монархии после Синьхайской революции (в 1911 году).