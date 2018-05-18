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Фотографа из Новосибирска признали лучшим портретистом — он снимает только красоток
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Фотографа из Новосибирска признали лучшим портретистом — он снимает только красоток 

ngs.ru 23 минуты назад
Фото: ngs.ru
Фотограф из Новосибирска Алексей Казанцев победил в международном конкурсе 35AWARDS, который создали участники профессионального фотосообщества 35photo.ru — на одном из его фото запечатлена необычная рыжая девушка.
По словам фотографа Алексея Казанцева, в задачи премии входит поиск 100 самых профессиональных работ года в различных номинациях, а с прошлого года сотню лучших фотографов определяют по трём работах.
«Особое внимание премия уделяет системе голосования в три этапа, на каждом из которых ужесточаются критерии отбора. Благодаря этой системе мы способны обработать огромное количество загружаемых работ. Мы постоянно совершенствуемся, делая голосование все более объективным», — рассказал фотограф.
— Нужно было отправить самые лучшие свои работы на конкурс. В данном конкурсе принимаю участие уже третий раз, оба предыдущих раза проходил в финал, но не попадал в топ-100. В этот раз надеялся на попадание в сотню, но то, что первое место в портрете отдадут мне, было для меня приятным сюрпризом, — говорит Алексей о своей победе.
«Главное, чтобы человек представлял для меня художественный интерес и потенциал, который хочется раскрыть в процессе съёмки. Если человек цепляет и с ним хочется поработать, то и результат будет, и будет на уровне», — говорит фотограф.
Казанцев рассказал, что он снимает не только стройных девушек модельной внешности. «Я снимаю разных, и стройность не является гарантией хорошего портрета. Гораздо важнее, какой человек, как он мыслит, как себя подаёт и что у него в глазах. Размер не имеет значения, есть куча способов и приемов визуально изменить размер и его восприятие», — считает автор.
Многие сибиряки просто любят фотографировать всё, что видят. На берег Новосибирского водохранилища выбросило тысячи фиолетовых ракушек — они вдохновили горожан на красивые и необычные снимки.
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