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Акция «Дари еду» стартовала в Тимирязевском
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Акция «Дари еду» стартовала в Тимирязевском 

Управа района Тимирязевский города Москвы 17 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Молодежная палата Тимирязевского района выступила с инициативой проведения акции «Дари еду». Контейнер для сбора продуктов установили в магазине «Перекресток», который расположен на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал руководитель отдела управы района по работе с населением Денис Кануков.
— У проекта благородная миссия, отраженная в названии, — «Дари еду». Любой человек, покупая продукты, может тут же сделать доброе дело. Упаковку гречки, риса или чего-то еще можно передать нуждающимся людям, — добавил Кануков.
Цель проекта — оказывать помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам, пенсионерам.
Контейнер размещен в магазине по адресу Дмитровское шоссе, д. 13, корп. 1. (мю)
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