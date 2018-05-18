Акция «Дари еду» стартовала в Тимирязевском

Молодежная палата Тимирязевского района выступила с инициативой проведения акции «Дари еду». Контейнер для сбора продуктов установили в магазине «Перекресток» , который расположен на Дмитровском шоссе. Об этом рассказал руководитель отдела управы района по работе с населением Денис Кануков.

— У проекта благородная миссия, отраженная в названии, — «Дари еду». Любой человек, покупая продукты, может тут же сделать доброе дело. Упаковку гречки, риса или чего-то еще можно передать нуждающимся людям, — добавил Кануков.

Цель проекта — оказывать помощь продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам, пенсионерам.

Контейнер размещен в магазине по адресу Дмитровское шоссе, д. 13, корп. 1. (мю)