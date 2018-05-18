Бесплатно: 12 триллеров с хитро закрученным сюжетом

Фильмы вашего любимого жанра, которые можно посмотреть «безвозмездно, что значит даром». Хороших выходных!

Матрица времени

Матрица времени

У старшеклассницы Саманты Кингстон были прекрасные друзья, хороший парень и идеальная жизнь. Но по непонятным причинам она оказалась во временной петле: что бы она ни делала, девушка проживает один и тот же день, заканчивающийся автокатастрофой, в которой Саманта погибает. Как это прекратить?

Мистериум. Начало

Мистериум. Начало

Мрачного детектива Карла Мерка переводят в отдел, который занимается закрытием безнадежных дел. Вместе со своим жизнерадостным напарником он берется за расследование исчезновения Мереты Люнггор. Она пропала пять лет назад и, по основной версии следствия, покончила жизнь самоубийством, выбросившись в море. Но что-то не сходится…

Патруль времени

Патруль времени

В будущем, когда путешествия во времени стали возможны, некто придумал, что преступления надо не расследовать, а предотвращать. Было создано Темпоральное Бюро, в которое набрали самых лучших и самых достойных, и теперь его агент охотится на самого юркого и неуловимого террориста.

Сыщик

Сыщик

Успешный немолодой писатель Эндрю Уайк, сочиняющий детективы, приглашает в свой роскошный особняк любовника своей жены Майло Тиндла и делает ему неожиданное предложение. Эндрю знает об их связи и готов отпустить жену, но сначала он просит Майло принять участие в инсценировке ограбления, махинациях со страховкой и прочих незаконных делах. Эта сложносочиненная афера должна обеспечить безбедную жизнь всем её участникам, и молодой любовник соглашается.

Красные огни

Красные огни

Сюжет построен вокруг пятерых мужчин, у каждого из которых есть полноценная, но поднадоевшая им семейная жизнь, и квартиры, купленной вскладчину, чтобы время от времени водить туда любовниц. Однажды, придя в своё «логово», парни обнаруживают в кровати окровавленное тело девушки, прикованной наручниками к кровати.

Черная бабочка

Черная бабочка

Одинокий писатель Пол, находящийся в глубоком творческом кризисе и легком запое, живет в двух часах езды от цивилизации и нечасто выбирается в город. Однажды он встречается Джеком, который помогает ему избежать конфликта, и в благодарность предлагает парню ночлег. Джек решает помочь Полу с сюжетом для книги, не уточняя, что помощь будет специфической. В конце фильма вас ждет целых два внезапных поворота.

Голем

Голем

Викторианский Лондон без Шерлока, но с жестокими убийствами, которые, как полагают жители района Лаймхаус, совершает Голем, оживленный при помощи черной магии. За расследование берется опытный детектив инспектор Килдэр. Его играет Билл Найи

Вне/себя

Вне/себя

Умирающий пожилой бизнесмен решается на процедуру, которая перенесет его сознание в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Это дорогая манипуляция, придуманная и релизуемая одиним ученым. Все прошло успешно, но позже бизнесмен приоткрывает тайну происхождения своего нового тела, а некая секретная организация начинает на него охоту.

Жизнь за гранью

Жизнь за гранью

Поссорившись со своим женихом, Анна Тэйлор, которую играет Кристина Риччи , попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в похоронном агентстве. Его сотрудник Элиот Дикон ( Лиам Нисон ) уверяет Анну, что она не ожила, а находится на пути в другой мир, а он должен подготовить её тело к похоронам. Девушка постепенно свыкается со своей смертью, но некоторые слова Дикона начинают казаться ей ложью. Может, он врет во всём?

Кровь

Кровь

Недалеко от частной школы находят тело жестоко убитой девушки. За дело берутся два брата Фэйрберна, Джо и Крисси. Через какое-то время они выходят на странного подозреваемого, но ему удается уйти от правосудия. Разозленные братья решают продолжить «копать» и допускают ошибку…

Предчувствие

Предчувствие

История обычной женщины, которая счастливо жила с мужем и двумя дочерьми, пока на пороге её дома не появились полицейские с известием, что её супруг погиб в автомобильной аварии. Но уже на следующий день женщина обнаружила живого и невредимого мужа на кухне. Что происходит на самом деле?