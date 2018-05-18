Знаменитый путешественник из Екатеринбурга прокатился по Ямалу с ездовыми собаками в салоне внедорожника

Экспедиция планировалась в ином формате, но из-за необычного происшествия искателю приключений пришлось перестраиваться буквально на ходу.

Всё началось 16 апреля, когда из Свердловской области в сторону Ямала двинулся УАЗ «Патриот», в салоне которого помимо напарника каюра Виктории Ёжиковой еще нашлось место для пяти ездовых собак.

Путешественники намеревались развести по школам ямальских поселков письма от уральской ребятни — сверстникам. Также в программе экспедиции было общение северных детей с ездовыми собаками.

В тесноте, да не в обиде

До границы автономного округа люди и лайки почти всё время ехали на джипе. На большой земле весна вступала в свои права и упряжка не шла по воде и грязи. И лишь на Ямале собачки встали в упряжку и продолжили путь своим ходом…

Где-то между Тарко-Сале и Пуровским случилось непредвиденное. Ненецкая оленегонная лайка Аяна — главная в упряжке и единственная, кто хорошо понимал команды каюра — убежала от хозяйки!

— Рванула на стоянке в тундру и с концами, — вспоминает досадное происшествие Меньшиков. — Что ей в голову взбрело — неизвестно. Мы несколько раз возвращались на то место, прошлись на лыжах по следам беглянки, звали её — безрезультатно. Виктория, конечно, очень сильно переживала. Потерять такого питомца тяжелее, чем машину. Она ведь как родная, к ней хозяйка привязана всей душой. Наверное, животное захотело воли…

Лишившись предводителя, лайки растерялись и почти не слушались команд. Пришлось путешественниками поменять планы. Погрузив нарты на крышу джипа, а собак вновь багажный отсек, люди продолжили путь.

За месяц с небольшим экспедиция побывала в поселках Тазовского и Пуровского районов, а также в Новом Уренгоя. При этом пришлось отказаться от пробега по Красноселькупскому району. Из-за надвигающейся весны зимники стали непроходимы.

Тазовские дети стали первыми, до кого добрались екатеринбуржцы. Золотистый ретривер Элли охотно включилась в игру со школьниками. Она прошла специальную подготовку и могла сутками резвиться с особенными детьми. К этой миссии Виктория Ёжикова готовила питомицу с щенячьего возраста.

— Дети на ней рисуют, играют, щиплют. Конечно, я слежу, чтобы кто-нибудь не причинил ей сильную боль. Мне очень нравится работать с детьми, зажигать в них тягу к путешествиям и приключениям, учить общению с животными, — говорит Виктория.

Затем путешественники решили заехать в Самбург, но в пути их настиг жестокий снежный шторм.

— Наша машина крепко увязла в снегу, но мы всё же сумели дозвониться до поселка. Там посоветовали, чтобы к ним не совались, иначе рискуем остаться у них до следующей зимы, –вспоминает Андрей Меньшиков . — Выбравшись из заноса, мы развернулись и поехали в Новый Уренгой…

Остатки писем развезут осенью

Из-за всех этих перипетий уральцы не справились с миссией почтальонов. Письма, написанные детьми Екатеринбурга, дошли не до всех. В сентябре 2018 года на юбилее общественной организации «Милосердие», Меньшиков и Ёжикова намерены передать оставшиеся послания новоуренгойским детям.

Кстати, ждали необычную экспедицию и в Салехарде, но из-за раскисшего зимника уральцы сменили маршрут. По словам путешественников, они успевали только в один конец и рисковали застрять в окружной столице до первых паромов.

Последним ямальским поселком на их пути стал Харампур. Сейчас путешественники спешат в Екатеринбург, где Андрею Меньшикову предстоит держать ответ перед школьниками.

— Мне нужно подробно отчитаться перед детьми, которые посылали нас на Север и загрузили подарками для сверстников.

По словам собеседника, в этой поездке ездовые собаки стали ему как родные. Даже появилось желание завести себе упряжку.

— Собаки могут рвануть за зайцем или подраться. Если у них нет настроения, будут стоять или лежать. Расход сил у упряжки колоссальный, а грузоподъемность, скорость и дневной пробег — маленький. Лайки могут оторваться от нарт и всей гурьбой умчаться вперед, оставив каюра. Этот как если бы вы проснулись, а ваш любимый автомобиль укатил от вас вместе с прицепом… А еще собаки могут заболеть, закапризничать, но с ними не будет скучно. Но самый главный плюс — собака может подойти к тебе, прижаться и лизнуть в нос, — резюмирует ямальский путешественник.