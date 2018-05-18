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Исчезнувшая грудь Йовович, затмившая Амброзио Навка, страстные поцелуи 60-летнего Олдмана с женой: чем запомнился 10-й день Каннского фестиваля
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Исчезнувшая грудь Йовович, затмившая Амброзио Навка, страстные поцелуи 60-летнего Олдмана с женой: чем запомнился 10-й день Каннского фестиваля 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На красной дорожке все больше страстных поцелуев. Перестали скрывать свои отношения 44-летняя модель Хайди Клум и 28-летний музыкант Том Каулитц, впервые выйдя вместе в свет на благотворительном гала amfAR, Посмотри, как они сияют от счастья назло всем критикам!
Однако их отношениям еще предстоит проверка временем. Не скрывает любви к своей избраннице и 60-летний актер Гэри Олдман: он не мог выпустить супругу-писательницу Жизель Шмидт из объятий на фотоколле к фильму «Рандеву». Шмидт — пятая жена Гэри Олдмана, свадьбу они сыграли в прошлом году и их медовый месяц, похоже, пока не закончился.
Настоящей звездой вечера amfAR стала наша соотечественница Татьяна Навка — на фото из ее Instagram российская фигуристка легко затмевает «ангела» Victoria's Secret Алессандру Амбросио.
А Милла Йовович, меж тем, совершенно не стесняется отсутствующей груди — ей нечего положить в декольте на красной дорожке перед amfAR, но ее это совершенно не тревожило.
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Фото:Global Look Press / Boesl
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