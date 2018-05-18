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В Нижнем Новгороде открылась вторая часть аллеи императоров дома Романовых (ФОТО)
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В Нижнем Новгороде открылась вторая часть аллеи императоров дома Романовых (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщает Нижегородская митрополия.
Романовскую аллею пополнили шесть бюстов российских императоров: Петра II, Петра III, Павла I, Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. В настоящее время идет работа над еще одним бюстом — жены царя Николая II Александры Федоровны.
Уникальные памятники создали заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов и нижегородский скульптор Александр Горшков.
Прогуляться по аллее и проникнуться духом царской эпохи может любой желающий. Печерский мужской монастырь расположен по адресу: Приволжская слобода, 108.
Кстати, аллея была создана трудами членов нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества по благословению главы Нижегородской митрополии.
Напомним, улица Самаркандская открыта в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородская митрополия
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