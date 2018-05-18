Ансамбль «Жива» выступит в библиотеке на Алтушке 

Встреча с лауреатами Всероссийских фестивалей и конкурсов ансамблей народной музыки «Жива» пройдет 24 мая в библиотеке №57 района Лианозово. Как рассказал заведующий библиотекой Олег Климов, мероприятие будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.
— «Жива» выступит с концертной программой «Зародилась сильна ягода», которая раскрывает историю свадебных обрядов Руси, — уточнил Олег Климов.
Напомним, библиотека №57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Начало в 20.00. Вход свободный. (вт)