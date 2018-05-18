В июле под Рязанью пройдет грандиозный фестиваль электронной музыки

21 июля на территории ТРК «Окская жемчужина» пройдет фестиваль электронной музыки Paprico fest, сообщает 62Инфо.

Организаторы рассказали о плане мероприятия:

в 14:00 начнет работать спортивная площадка, на которой расположится место для кросс-фита и воркаута, а также пройдет турнир по бампер-боллу. На пляже расположится бьюти-зона, в которой можно будет узнать, как после пляжа оперативно подготовиться к вечерней части события и получить специальные подарки.с 17 часов площадка станет платной.

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