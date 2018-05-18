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Музыкальный концерт пройдет в ДК Нагатино
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Музыкальный концерт пройдет в ДК Нагатино 

Управа района Нагатинский затон 51 минуту назад
Фото: Нагатинский затон
Концертная программа «Классный вечер» пройдет в доме культуры Нагатино в пятницу, 18 мая.
Ученики студии «Аккорд» на концерте выступят сольно и вместе со своим руководителем — Алексеем Сениным. Помимо начинающих гитаристов, для слушателей сыграет и сам профессиональный музыкант.
— Концертную программу даже для работников дома культуры держат в секрете. Хотят, чтобы выступление стало приятным сюрпризом для наших слушателей. Единственное, что могу сказать точно — это будет действительно классный вечер, — рассказал редактору газеты «Нагатинский затон» художественный руководитель дома культуры Евгений Шугаев.
Однако журналисту «Нагатинского затона» удалось немного приоткрыть завесу тайны. Во время концерта со сцены точно прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха и Элвиса Пресли.
— Детям и подросткам очень нравится и педагог такого профессионального уровня, и его занятия. Родители рассказывают, что дети даже не хотят пропускать ни одного урока. Они ходят с удовольствием.
«Классный вечер» будет своеобразным творческим отчетом об успехах воспитанников дома культуры. Участие в концертной программе примут все ученики студии: от самых возрастных, до самых маленьких.
Состоится «Классный вечер» в 17:00 в доме культуры «Нагатино».
Фото: Евгений Шугаев
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