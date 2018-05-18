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По мультсериалу «Буба» появятся игрушки
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По мультсериалу «Буба» появятся игрушки 

Tlum.ru 42 минуты назад
Фото: Tlum.ru
По мультсериалу «Буба» начнут выпускать различные товары. Создатели мультика заключили сделку с лицензионным агентством Plus Licens. Теперь малыши смогут поиграть с Бубой и приобрести различную продукцию с ним.
Мультсериал «Буба» сейчас насчитывает 31 серию, в конце мая ожидается 32-ая. Это мультик для дошколят, который рассказывает о жизни очень любопытного домовенка. Из-за того, что Буба любит во всем всегда поучаствовать, он вечно попадает в различные приключения.
Мультсериал популярен и на телевидение, и в YouTube, а потому создатели уверены — товары с домовенком будут очень востребованы. «За последние несколько месяцев мы получили тысячи запросов на игрушки и другую продукцию с изображением Бубы», — сказала директор по лицензированию 3D Sparrow Оксана Шевелева.
А кроме этого, команда уже работает над спин-оффом мультика в новом формате, но с уже полюбившимися персонажами. Правда, когда новый мультик начнет выходить, еще неизвестно.
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