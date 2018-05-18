Невеста для пумы. В Белгородском зоопарке появились новые обитатели

Новички обживаются

У двухлетнего самца пумы Рави теперь есть подруга. Чуть больше недели назад у него появилась соседка. Правда, познакомиться с будущей невестой он ещё не успел: самка пока только осваивается в собственном вольере и прячется от посетителей — благо, укромных уголков в нём достаточно. В день нашего визита в зоопарк она нашла себе местечко под скамейкой в траве — если бы не работники зоопарка, я бы её там не разглядела.

Новой пуме около года, её недавно отлучили от матери, в Белгород она прибыла в конце апреля.

«Пума у нас сейчас находится в карантине, который по нормам должен длиться месяц, а в дальнейшем она будет жить в вольере по соседству с нашим самцом», — говорит директор белгородского зоопарка Николай Белов

В экзотариуме новыми обитателями стали плащеносные агамы — эти ящерицы обладают красивым воротом, который они распускают при опасности и во время брачных игр. Ещё один новичок — беличий саймири, в этом году в зоопарке планируют привезти еще несколько этих обезьян. А вот у самки лемура в конце апреля родился детёныш — пока он находится вместе с матерью.

Птичья красота

С прошлого года в зоопарке живут шесть розовых фламинго. Эти красивые грациозные птицы выстроились, как на показ, каждая — на одной ноге.

«В середине мая из зоопарка в Анапе к нам приехали белые павлины, это тоже очень интересная и красивая птица, — говорит Николай Белов. — Также в этом году у нас появятся интересные виды крупных попугаев».

Про экзотов и людей

В экзотариуме вообще всегда шумно от маленьких посетителей — дети восхищаются обезьянами, удивляются размерам питона, громко обсуждают кроколилового каймана, который греется, лёжа на солнышке, и время от времени раскрывает пасть от удовольствия.

Особый восторг вызывают фокусы зеленой мартышки.

Африканские лев и львица в этот жаркий день отдыхали на солнце и не обращали снимания на посетителей, а вот с леопардом нам повезло — он позировал у самого края своего вольера.

Лама и горный козёл тоже показали себя во всей красе: лама всё пыталась достать с дерева веточку повыше.

Никуда не убежал от нас и кенгуру — сидел себе, отдыхал на травке.

А к концу этого лета в зоопарк прибудет ещё один долгожданный экзотический обитатель — жираф. Просторный вольер для этого животного уже практически готов. Он расположен возле экзотариума, построено высокое здание, чтобы жирафы могли в него свободно войти и выйти. Здесь они также смогут проводить зиму, помещение будет отапливаться, ведь это теплолюбивые звери. А поскольку жирафы — животные стадные, сотрудники зоопарка намерены подыскивать сразу несколько особей.

Потомство — в хороших условиях

Комфортные условия для жизни животных — это главное правило нового зоопарка, и это видно буквально по каждому вольеру: так заботливо и со знанием повадок обитателя расположено на территории всё, что может быть удобно и полезно зверю или птице. Все вольеры максимально приближены к естественным условиям, к живой природе.

Минувшую зиму обитатели зоопарка перенесли спокойно. Мишки спали, правда, крепко заснули только в январе, когда пришли холода. А пока была тёплая погода, птицы даже начали проявлять свои весенние повадки.

За зиму в зоопарке родились маленькие муфлончики и семеро козлят. Вывелись попугайчики-неразлучники. У кошачьих лемуров родился малыш, первое время он был у мамы на животике, сейчас немного подрос и перебрался на спинку.

Стоит ли говорить, что когда в зоопарке рождаются малыши — это главный признак, что у животных всё нормально, что они чувствуют себя хорошо. Многие особи в зоопарке пока ещё слишком молоды, чтобы приносить потомство. Амурские тигры, например, еще пока котята, хоть и выглядят взрослыми.

Чтобы создавать семью и заводить потомство, тиграм надо достигнуть возраста трёх лет. Рыси тоже маленькие, им нет ещё и года. Так что можно сказать, что белгородский зоопарк подрастающий, и у него ещё всё впереди.

А пока летний сезон начинается, и первый большой праздник ждёт белгородскую детвору 1 июня.

«День защиты детей для нас совпадает с днём рождения зоопарка, и мы в этом году готовим программу, которая будет длиться нон-стоп практически весть световой день, начиная с 11 часов утра, — говорит культорганизатор зоопарка Ольга Панова. — Для детей у нас будет анимационная программа, художественный и танцевальный мастер-классы, шоу мыльных пузырей, кукольный спектакль. Будет развернута целая зона, где дети смогут посмотреть и попробовать различные развивающие игрушки и игры, также будут гонки на радиоуправляемых машинках и обучение катанию на гироскутере, который сейчас становится очень популярным среди детей. Гостей ждут различные конкурсы и призы от наших партнёров и спонсоров, также мы подведём итоги конкурса рисунков — работы на него уже начали к нам поступать».