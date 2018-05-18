Ещё
Встреча клуба автомобилистов Москвы пройдет в культурном центре «Братеево»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Встреча клуба автомобилистов Москвы пройдет в культурном центре «Братеево» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Встреча онлайн сообщества «Moscow Auto Model Club» пройдет в культурном центре «Братеево» в среду, 23 мая. Живые беседы активистов интернет-сообщества станут частью проекта «ОффлайнСреда», организованного краудсорсинг-проектом «Культурные центры. Будущее».
Участники планируют обсудить фестиваль «AutoModelFest», который регулярно проводят любители автомоделирования. Кроме того, на собрании выступит лидер сообщества Артем Решульский. Он предложит систему конкурсной оценки моделей авто, а также представит членов жюри грядущего фестиваля.
«23 мая пройдет обсуждение всех нюансов выставки, запланированной на август 2018 года. Делитесь мнениями по фестивалю-выставке, все ваши идеи и пожелания возьмем на заметку и обязательно проработаем», — отметил на странице в социальной сети интернет-сообщества Артем Решульский.
Фото: Moscow Auto Model Club.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Получатели социальных услуг района поучаствовали в экскурсии в Госдуму Летние творческие курсы для детей откроются в КЦ «Братеево» Занятия по пению «Московского долголетия» стартовали в местной библиотеке
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть мальчика с сачком10
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство2
Как погиб «вождь краснокожих»6
Неловкие неожиданности в прямом эфире6
Изменившаяся от запоя актриса шокировала зрителей61
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение