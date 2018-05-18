Встреча клуба автомобилистов Москвы пройдет в культурном центре «Братеево»

Встреча онлайн сообщества «Moscow Auto Model Club» пройдет в культурном центре «Братеево» в среду, 23 мая. Живые беседы активистов интернет-сообщества станут частью проекта «ОффлайнСреда», организованного краудсорсинг-проектом «Культурные центры. Будущее».

Участники планируют обсудить фестиваль «AutoModelFest», который регулярно проводят любители автомоделирования. Кроме того, на собрании выступит лидер сообщества Артем Решульский. Он предложит систему конкурсной оценки моделей авто, а также представит членов жюри грядущего фестиваля.

«23 мая пройдет обсуждение всех нюансов выставки, запланированной на август 2018 года. Делитесь мнениями по фестивалю-выставке, все ваши идеи и пожелания возьмем на заметку и обязательно проработаем», — отметил на странице в социальной сети интернет-сообщества Артем Решульский.

Фото: Moscow Auto Model Club.