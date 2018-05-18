«Мне надо писать песни, которые нравятся публике». Максиму Фадееву — 50

Именно он подарил российскому шоу-бизнесу таких ярких артистов, как Наргиз, Линда, Глюкоза, Юлия Савичева, группу «Серебро» и многих других. Сейчас Фадеев вместе с певцом Тимати отбирает молодых исполнителей на проекте «Песни». Кроме публичной стороны жизни Максима Фадеева есть еще и та, о которой он мало рассказывает в прессе. Sobesednik.ru удалось отыскать людей, которые знают композитора не как экранного персонажа, а как обычного человека со своими проблемами и горестями.

Музыкальное и хулиганское детство

Максим Фадеев родился в городе Курган, где с пяти лет начал заниматься музыкой. Его мама Светлана Петровна — певица романсов и преподавательница хора, а папа Александр Иванович был известным композитором, музыковедом и преподавателем Курганского областного музыкального колледжа, где впоследствии и учился Максим.

— Когда я поступила в училище, Максимке был годик, — рассказывает ученица и коллега Александра Фадеева Татьяна Петровна Иванова . — Мы его воспитывали всей группой, то есть он мне практически является родным. Я за него очень переживаю, особенно после смерти Александра Ивановича, которого я считаю своим вторым отцом. Ведь когда я к нему поступила на курс, мне было всего 15 лет. Он ушел из жизни около двух лет назад.

К отцу Максим Фадеев всегда относился с большим трепетом. Его смерть стала для него тяжелейшим ударом судьбы.

— Александр Иванович был человеком с отличным чувством юмора, — вспоминает преподаватель Максима Фадеева, 80-летний Игорь Вениаминович Кусков. — Он даже когда болел, шутил постоянно. Очень гордился своим сыном. А Максим, в свою очередь, сделал все, чтобы продлить отцу жизнь, отправлял его на лечение в Германию.

— В детстве Максим был очень смышленым ребенком. Такой глазастенький! Позже в семье Александра Ивановича и Светланы Петровны родился второй сын — Артем , а через полгода у меня появилась дочь. Как часто и бывает, мы обменивались детской одеждой друг с другом, дружили семьями. Максимочка как старший брат Артемке всегда во всем помогал, — говорит Татьяна Иванова.

Артем Фадеев тоже впоследствии связал свою жизнь с музыкой. Он написал песни для Кати Лель , Глюкозы и других исполнителей. Как рассказывал Максим Фадеев в интервью, детство у него было хулиганским — бывало, убегал из дома, поссорившись с родителями.

— Странно узнавать о его хулиганских поступках, для меня он был просто замечательным ребенком, — удивляется 65-летняя Татьяна Петровна. — Всегда ласковый, приветливый. С ним можно было и побаловаться, и поговорить, и побегать.

Клиническая смерть

В 17 лет Фадеев перенес тяжелую операцию на сердце, в ходе которой случилась клиническая смерть. «Я почувствовал, что стал легким, как пылинка, — так вспоминал об этом композитор. — Мог передвигаться свободно за секунду в любую точку, о которой подумаю. Когда очнулся, все было позади. Врачи вернули мне жизнь».

— Он не здоровый мальчик и не скрывает этого, у него сердечное заболевание — продолжает Татьяна Петровна. — Операцию он перенес, когда учился в училище, его тогда чудом спасли. Все мы молились за него. Помню, как какие-то преподаватели на него жаловались из-за того, что он пропускает занятия. А я всегда говорила: «Какая ерунда! Он все сможет наверстать одним махом!» Я была его адвокатом. И сейчас, когда слышу о нем что-то нелицеприятное, я этому ничему не верю. Знаю, что Максим — очень добрый и справедливый человек!

А в 38 лет Максим Фадеев чуть было не остался инвалидом. Продюсер практически потерял слух, который и до сих пор не удалось восстановить до конца.

«Мы жили в одном дворе в Москве, — говорит 68-летняя Татьяна Крутова. — Иногда видела, как он садился по вечерам и уезжал куда-то на своей большой машине. Всегда ходил в черной одежде, очках и кепке, чтобы его, видимо, не узнали. Знаете, что бы Фадеев ни сделал, он своим талантом уже все давно доказал… В 38 лет он стал терять слух. Говорят, что даже собирался уйти из профессии. Но Бог не дал ему уйти. Кто-то ему позвонил и сказал, что его диагноз не безнадежен. И китайский врач помог ему справиться с недугом».

Сейчас композитор много времени проводит на Бали, где у него есть собственные апартаменты. Именно там, в полном одиночестве и тишине, Максим пишет свои песни, которые впоследствии становятся хитами.

Покорение Москвы

Первым серьезным триумфом Максима Фадеева стало выступление на конкурсе «Ялта-90». Там на него обратил внимание уже известный в то время артист Сергей Крылов . Будучи на гастролях в Кургане, он приехал к Максиму домой, чтобы послушать его песни, которые Фадеев начал писать сразу же после своей тяжелой операции. После той встречи Крылов предложил Максиму переехать в Москву. В столице Фадееву довелось делать аранжировки для Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева и Вячеслава Малежика. А в 93-м году он стал музыкальным продюсером певицы Линды, с которой проработал до 99-го года.

— Мы с Александром Ивановичем всегда обсуждали проекты Максима, — вспоминает Татьяна Петровна. — Он с таким трудом пробивался в Москве! Помню, увидела, как у него в первый раз брали интервью на телевидении. Мне показалось, что он тогда резко повзрослел, потерял свою детскую непосредственность. Мне так вдруг стало обидно, что он вырос!

Мама Максима Фадеева отправилась за сыном в Москву, а отец остался в Кургане. Позже родители уже известного в шоу-бизнесе композитора развелись.

— Когда жизнь разделила семью Фадеевых, я конечно оказалась на стороне Александра Ивановича, — говорит Татьяна Иванова. — Понятно, что поддерживала своего любимого учителя во всем. У него была потом другая семья, у Светланы Петровны тоже. Крайняя наша встреча с Максимом и Светланой состоялась 15 лет назад. Мы тогда беседовали с Максимом о его творчестве. Я сказала: «Ну что это за песня — „Шоколадный заяц“?» А он мне ответил: «Таня, а что ты хочешь? Мне надо писать те песни, которые нравятся публике. Ты же понимаешь, что я нездоровый человек, должен заботиться о своей семье. Вот для денег я пишу это, а для души и людей, которых я люблю — другое». Ведь есть же у него и серьезная музыка. Это греет мою душу музыковеда. Еще он мне тогда сказал, что хочет создать свою музыкальную школу. Уверена, что свою мечту он реализует — найдет творческих преподавателей и будет воспитывать новое поколение музыкантов.

Крепкий семейный тыл Подруга семьи радуется, что у Максима удачно сложилась и личная жизнь. Композитор со своей женой Натальей вместе более 25 лет. У пары есть 21-летний сын Савва, который сейчас осваивает профессию оператора.

— Наташа — великолепная жена для Максима, чудесный человек, — радуется Татьяна Петровна. — У Александра Ивановича Фадеева были отличные отношения с внуком Саввой. Я видела его операторские работы, он очень способный мальчик.

У Максима Фадеева и его жены могло бы быть двое детей, если бы не трагедия. Из-за ошибки врачей они когда-то потеряли своего первого ребенка — девочку.

Надо сказать, у Фадеева к детям особое отношение. Когда ему предложили принять участие в проекте «Голос. Дети», продюсер согласился, не взяв за свою работу ни копейки.

В шоу-бизнесе Максима Фадеева считают человеком закрытым.

— Мы с ним особо не пересекались, потому что Макс — человек скрытный, замкнутый, — говорит музыкальный критик Сергей Соседов . — Он сам в себе, интервью не дает. Человек он талантливый, безусловно, но мне кажется, что этот талант какого-то спортивного плана. Он как будто делает свои проекты «на спор». Чего только стоят провокации группы «Серебро», эта песня «Мама Люба, давай!». Мне лично хочется увидеть его интеллектуальный уровень, сейчас какое-то неполное впечатление о нем складывается.

А вот продюсер Бари Алибасов одобряет нежелание Фадеева «светиться» везде:

— Он молодец! Для него музыка — способ самовыражения. Все эмоции и открытость, которые нужны медийному человеку, он воплощает в творчестве.

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