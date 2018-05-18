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В Подмосковье спасают 90% детей, родившихся с экстремально низкой массой тела
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В Подмосковье спасают 90% детей, родившихся с экстремально низкой массой тела 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В перинатальных центрах Подмосковья врачи выхаживают около 90% недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, от 500 граммов, это способствует снижению младенческой смертности в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Специалисты областных медицинских учреждений выхаживают порядка 90% младенцев, рожденных с экстремально низкой массой тела», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По словам министра, в области наблюдается заметное снижение младенческой смертности, так, в первом квартале 2018 года младенческая смертность снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Показатель младенческой смертности в регионе составляет 3,4 промилле, что на 26% ниже, чем в ЦФО, и на 33%, чем в России. В снижении младенческой смертности важную роль играет и работа центров материнства и детства. В прошлом году в Подмосковье было открыто пять новых современных центров: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде», — отметил Марков.
Он добавил, что квалифицированную помощь в центрах получают дети, рожденные с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. В это время мама новорожденного может быть рядом с малышом в отделении круглосуточно.
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