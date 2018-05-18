В центре культуры на Дубнинской дадут концерт «Для Вас!»

В отделении «Юность» центра культуры «Гармония» 20 мая состоится отчетный концерт «Для Вас!», подготовленный танцевальными ансамблями. Как сообщили в администрации учреждения, в выступлении примут участие коллективы «Дюймовочка» и «Виктория».

— Воспитанники танцевальных кружков представят свои лучше номера, разученные в течение года на хореографических занятиях, — рассказал представитель администрации.

Он также добавил, что вход на концерт свободный.

Начало в 11.00. Напомним, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)