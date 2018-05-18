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В центре культуры на Дубнинской дадут концерт «Для Вас!»
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В центре культуры на Дубнинской дадут концерт «Для Вас!» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В отделении «Юность» центра культуры «Гармония» 20 мая состоится отчетный концерт «Для Вас!», подготовленный танцевальными ансамблями. Как сообщили в администрации учреждения, в выступлении примут участие коллективы «Дюймовочка» и «Виктория».
— Воспитанники танцевальных кружков представят свои лучше номера, разученные в течение года на хореографических занятиях, — рассказал представитель администрации.
Он также добавил, что вход на концерт свободный.
Начало в 11.00. Напомним, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
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