Мастер-класс по поингу пройдет на Стандартной

Всех желающих — взрослых и детей старше девяти лет — приглашают на мастер-класс «Магия поинга», который пройдет в пятницу вечером, 18 мая, в музыкально-эстетическом центре «ЭПИ» в Алтуфьевском районе. Как сообщила заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко, занятие проведет воспитанница центра Полина Грибкова.

— С собой нужно взять только удобную сменную обувь и хорошее настроение. Поинг — это то, что сможет каждый, — уточнила Ольга Логвиненко.

«Магия поинга» начнется в 17.00 в центре по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. Запись по телефону 8 926 309 74 39. (ео)