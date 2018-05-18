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Мастер-класс по поингу пройдет на Стандартной
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Мастер-класс по поингу пройдет на Стандартной 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Всех желающих — взрослых и детей старше девяти лет — приглашают на мастер-класс «Магия поинга», который пройдет в пятницу вечером, 18 мая, в музыкально-эстетическом центре «ЭПИ» в Алтуфьевском районе. Как сообщила заместитель директора учреждения Ольга Логвиненко, занятие проведет воспитанница центра Полина Грибкова.
— С собой нужно взять только удобную сменную обувь и хорошее настроение. Поинг — это то, что сможет каждый, — уточнила Ольга Логвиненко.
«Магия поинга» начнется в 17.00 в центре по адресу: ул. Стандартная, д. 23, корп. 1. Запись по телефону 8 926 309 74 39. (ео)
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