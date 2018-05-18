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Загадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 года
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Загадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 года 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЗагадка для Шерлока Хомса. Разыскивается Андрейка с фотографии 1980 годаНеобычная находка обнаружилась в архивах жилищно-коммунального хозяйства. Среди документов обнаружены два личных фотоальбома. Сотрудники ЖКХ поспрашивали коллег, но своих никто не признал. Может быть, вы, уважаемые читатели, кого-то узнаете?
И смотрят они из прошлого: безымянные, неузнанные, счастливые! В архивах жилищно-коммунального хозяйства нашли два альбома с фотографиями. Чьи они, не знает никто! Нашелся альбом во время разбора архива, и у сотрудников просто не поднялась рука выбросить их.
Сколько лет они пролежали в архиве, одному Богу известно. Но ЖКХ находится в этом здании с 1997 года. Как фотографии оказались здесь? Тоже загадка для Шерлока Хомса. И, может быть, пылились бы они и дальше, но помещение архива попросили освободить. Документы разобрали в соответствие с законом, а как быть с фотографиями? Выкинуть? Но как можно уничтожить память целой семьи? История неизвестной семьи с 55 года, а может быть и раньше. Многие фотографии не подписаны. Самая поздняя датировка — 1980 год: «Андрейке 2 месяца и 11 дней». Сейчас Андрею должно быть 40 лет. Возможно, у него нет детских фотографий. Ну, как нет… вот они, здесь, в жилищно-коммунальном хозяйстве, ждут, когда за ними придут.
Источник: «Борское Информационное Агентство»
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