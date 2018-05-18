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О творчестве Владимира Сутеева поговорят в библиотеке на Ухтомской
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О творчестве Владимира Сутеева поговорят в библиотеке на Ухтомской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, 19 мая состоится мероприятие «Добрый сказочник Сутеев». Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Владимир Сутеев — русский писатель, художник-иллюстратор и режиссер-мультипликатор, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является одним из зачинателей советской мультипликации. Наш вечер пройдет в рамках работы клуба «Живая книга», — отметила Захарова.
Мероприятие начнется в 13.00. Вход свободный. Желающих будут ждать по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (вт)
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