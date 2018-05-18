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Фестиваль «Моя провинция» пройдет Адыгее
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Фестиваль «Моя провинция» пройдет Адыгее 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Фестиваль «Моя провинция» пройдет с 21 по 24 мая в Адыгее.
Программа фестиваля включает в себя обзорные экскурсии; посещение интересных мест (памятников природы, архитектуры и т.п.); знакомство с обрядами и традициями.
Открытие и закрытие фестиваля проходит в торжественной обстановке с концертными номерами и приемами по случаю открытия и закрытия.
Дата проведения: 21 — 24 мая 2018 года Место проведения: Республика Адыгея, п. Каменномостский, турбаза «Горная», ул. Набережная, 28.
Всероссийское фестивальное движение «Моя провинция» ведет отсчет своей истории с 1999 года. Именно тогда состоялся первый фестиваль.
Теперь каждый год вместе собираются представители регионального телевидения, радио и прессы для того, чтобы обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями, принять участие в уникальных мастер-классах с мэтрами телевидения, радио и прессы, послушать их мнение, рассказы о творческой судьбе, задать вопросы профессионального характера.
Традиционно в рамках фестиваля проводятся мастер — классы, творческие встречи, круглые столы. В дни работы фестиваля организуется просмотр участниками фестиваля совместно с жюри конкурсных фильмов и программ.
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