Фестиваль «Моя провинция» пройдет Адыгее

Фестиваль «Моя провинция» пройдет с 21 по 24 мая в Адыгее.

Программа фестиваля включает в себя обзорные экскурсии; посещение интересных мест (памятников природы, архитектуры и т.п.); знакомство с обрядами и традициями.

Открытие и закрытие фестиваля проходит в торжественной обстановке с концертными номерами и приемами по случаю открытия и закрытия.

Дата проведения: 21 — 24 мая 2018 года Место проведения: Республика Адыгея, п. Каменномостский, турбаза «Горная», ул. Набережная, 28.

Всероссийское фестивальное движение «Моя провинция» ведет отсчет своей истории с 1999 года. Именно тогда состоялся первый фестиваль.

Теперь каждый год вместе собираются представители регионального телевидения, радио и прессы для того, чтобы обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями, принять участие в уникальных мастер-классах с мэтрами телевидения, радио и прессы, послушать их мнение, рассказы о творческой судьбе, задать вопросы профессионального характера.

Традиционно в рамках фестиваля проводятся мастер — классы, творческие встречи, круглые столы. В дни работы фестиваля организуется просмотр участниками фестиваля совместно с жюри конкурсных фильмов и программ.