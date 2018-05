О богах и людях: кто есть кто в космических сюжетах DC

Дарксайд и другие самые сильные существа вселенной DC.

Хотя у многих супергерои ассоциируются с борьбой против преступности, на самом деле это — лишь малая часть грандиозных вселенных, созданных студиями Marvel и DC. Демоны, мировые заговоры, путешествия во времени и вторжения из параллельных миров — обыденность для супергеройских комиксов.

А самое главное — обе студии могут похвастаться сюжетами, рассказывающими о противостоянии защитников Земли с существами, угрожающими всему мирозданию. Эта часть вселенной Marvel стала известна всем благодаря появлению Таноса в новых «Мстителях», а вот его «аналог» от студии DC, Дарксайд, всё ещё знаком по большей части только любителям комиксов.

Возможно, со временем это изменится — в марте компания анонсировала фильм «Новые боги», который раскроет зрителю подробности их космической мифологии. Но в ожидании этого события попробуем разобраться в ней самостоятельно. Итак, какие персонажи составляют «высшую лигу» вселенной DC?

На примере самых могущественных персонажей DC особенно заметно, что «единая вселенная» — лишь иллюзия. Пока Бэтмен, Супермен и Зелёная стрела пребывают каждый в своём городе, никаких проблем не возникает. Но как можно увязать в единую историю сверхмогущественных пришельцев, божественные воплощения и ожившие концепции?

Обычно, студия просто игнорирует такие вопросы. В конце концов, на страницах комиксов такие персонажи пересекаются очень редко. Они разведены «по своим углам»: кто-то является самой могущественной силой в «мистической» ветке DC, кто-то — в «космической», а кто-то воплощает саму нашу планету. Никакой единой иерархии божеств и приравненных к ним у DC нет, и предположить, кто из них сильнее, очень сложно.

Фантомный незнакомец и Присутствие

Но если кто-то и может претендовать на этот статус, то это — Голос или Присутствие. Фактически, это аналог иудео-христианского Бога во Вселенной DC. Он не имеет конкретной формы и всегда появляется в разных обличьях, которые могут варьироваться от просто «голоса из пустоты» до говорящей собаки. Присутствие связано с «мистической» стороной DC и такими героями как Джон Константин, Призрачный незнакомец (Phantom Stranger) и Спектр (Spectre).

Спектр

Последний заслуживает отдельного упоминания. Бывший детектив полиции Джим Корриган, убитый преступниками, был превращён в воплощение Гнева Господня. Это делает его невероятно могущественным и совершенно неуязвимым, особенно если его противник совершил какой-то поступок, заслуживающий божественного воздаяния. Впрочем, с ним может потягаться предыдущее воплощение божественного гнева — суперзлодей Эклипсо.

Кроме этого, в рамках мистических историй могут появляться могущественные ангелы и демоны: Люцифер, про которого есть даже отдельный комикс, несколько лет назад превращённый в сериал, Сатана, правивший Адом до него, архангелы Михаил и Гавриил и так далее.

Отдельно от них всех находится демон Тригон, отец и антагонист супергероини Рейвен и команды Юных Титанов (Teen Titans). Хотя Тригон выглядит и ведёт себя как демон, на самом деле он является сущностью из-за пределов времени и пространства, и никак не связан с падшими ангелами и Адом.

Тригон

Другие мистические сущности — Вечные, придуманные Нилом Гейманом для серии комиксов The Sandman. Они — воплощение космических констант. Наиболее известные — Сон и Смерть, а чтобы узнать остальных, лучше почитать соответствующие комиксы. Хотя в историях Геймана Вечные сталкивались с другими обитателями вселенной DC, они крайне редко появляются на страницах комиксов про других персонажей.

Смерть из Вечных

Кроме того, в DC существуют боги, представляющие различные древние земные пантеоны. Это не некая единая сила, а скорее вспомогательные персонажи или противники других героев. Греческий пантеон появился в историях про Чудо-Женщину, африканские божества взаимодействуют с Виксен (VIxen), не имеющая реального прототипа индийская богиня Рама-Кушна наделила силой Мертвеца (Deadman) и так далее.

Промежуточное положение между мистической и научно-фантастической частями DC занимает Болотная Тварь (Swamp Thing). В 80-е годы Алан Мур переосмыслил этого персонажа, превратив его из простого мутировавшего учёного в воплощение Зелёного (Зелени), энергии, которая связана со всей растительной жизнью на Земле.

Потенциально, Болотная Тварь может уничтожать целые города или даже угрожать всему человечеству благодаря контролю над растениями. Кроме Зелёного, в комиксах также фигурировал Красный (Багрянец, энергия всей животной жизни, которой пользуется, например, Энималмен) и даже Серый (энергия всех грибов, занесённая на Землю с других планет), хотя у них обычно нет такого стабильного чемпиона.

Существа огромной силы есть и в «космической» ветке DC. В основном, это враги или наставники Супермена или Зелёных Фонарей. Из-за того, что сами эти супергерои крайне могущественны, даже рядовой пришелец их уровня очень опасен, поэтому выделить кого-то конкретного сложно.

Но всё-таки в контексте Фонарей стоит упомянуть Хранителей Вселенной, создателей Зелёных колец и руководителей Корпуса Зелёных Фонарей, и их врага Параллакса, демонического паразита, воплощающего страх и существующего от начала времён.

Синестро, глава корпуса Жёлтых Фонарей (слева) и Параллакс

В случае с Суперменом нельзя забывать про Мистера Миксиспитлика (Mister Mxyzptlk). Это практически всемогущее существо, обитающее в некоем «пятом измерении». Мистер Миксиспитлик предпочитает развлекаться на Земле, а не пытаться завоевать её, но из-за огромной силы его развлечения могут быть опасны. Так что героям приходится находить разные способы его обмануть, чтобы заставить вернуться туда, откуда он пришёл.

Любопытно, что в комиксах про Бэтмена есть похожий герой — Бэт-Майт (Bat-Mite), фанат Бэтмана из того же пятого измерения. Впрочем, он скорее чинит мелкие неприятности, пытаясь впечатлить своего кумира, а в некоторых случаях даже помогает ему.

Но всё-таки акцент в этом материале мы поставим именно на Новых богах. В отличие от остальных существ такой же силы и могущества, они не связаны с одним конкретным комиксом или командой, но часто создают угрозу для всей вселенной DC, заставляя различных героев объединяться, чтобы разрешить глобальной кризис.

Именно из числа Новых богов происходит существо, которое может претендовать на статус самого главного антагониста всей мультивселенной DC — Дарксайд.

История Новых богов начинается со сценариста Джека Кирби. Если когда-нибудь комиксы войдут в школьную программу, то портрет Кирби будет украшать каждый класс по литературе. Он присоединился к индустрии ещё в 30-е годы как сотрудник компании Timely Comics. Позже это издательство несколько раз сменило название, пока, наконец, не превратилось во всем известную студию Marvel.

Кирби заслужил широкое признание ещё в 1941 году, создав Капитана Америку. Через несколько месяцев после этого США вступили во Вторую мировую войну, и первый «патриотический» супергерой принёс студии большие деньги.

Джек Кирби

Впрочем, подлинный триумф ожидал Кирби в 60-е годы, когда студия Marvel, да и вся индустрия в целом, переживала непростые времена и находилась в творческом поиске. Совместно с другой легендой мира комиксов, Стэном Ли, Кирби создал «Фантастическую четвёрку». Это была первая успешная история про команду супергероев, которая была не просто группой персонажей, сведённых из собственных серий, наподобие Мстителей или Лиги справедливости. «Четвёрка» с самого начала задумывалась как история именно про группу героев.

Благодаря этому, авторы смогли сосредоточиться на непростой динамике семейных отношений, создав студии Marvel репутацию компании, способной делать более серьёзные и «взрослые» истории, чем у их конкурентов. Эту репутацию закрепили другие герои, к возникновению которых Кирби также причастен — Люди Икс и Халк.

Впрочем, для истории Дарксайда и Новых богов гораздо важнее другой персонаж, созданный Кирби — Тор. Во вселенной Marvel этот герой был чем-то вроде ответа Халку. Как вспоминает Ли, после выхода комиксов про зеленокожего монстра встал вопрос о том, как сделать кого-то сильнее, чем самое сильное существо. Ответ был найден быстро — это должен быть бог.

Но у Кирби с Тором и скандинавской мифологией была своя история. Впервые автор заинтересовался ей в 50-е годы, когда написал историю про Тора для DC. Их Тор появился в комиксе Tales of the Unexpected, но отдельной серии не удостоился. Зато работа над ним дала Кирби ценный опыт. По словам самого автора, он чувствовал, что это может стать новой большой темой для комиксов: брать старые легенды и делать их современными.

Так Тор выглядел в исполнении студии DC Именно этим он занимался на протяжении следующих 10 лет, создавая собственную версию мифологии Асгарда. Тем временем, индустрия столкнулась с новыми проблемами. Модель распространения комиксов, в которых каждый выпуск был отдельной историей и продавался, как газета, становилась менее прибыльной. У Кирби возникла альтернативная концепция — создавать длинные истории, разворачивающиеся на протяжении несколько выпусков, которые можно будет потом собрать в цельный сборник и, фактически, продать второй раз.

Параллельно Кирби задумал комикс, рассказывающий историю противостояния двух планет, каждая из которых была бы населена собственной расой богов, ведущих войну друг с другом. Всё должно было закончиться грандиозным сражением в духе Рагнарёка. Он рассчитывал воплотить эту идею на страницах комикса про Тора, и даже смог направить сюжет в нужном направлении. Но довести задуманное до конца не получилось — руководство Marvel не позволило сильно менять популярную серию.

Но у Кирби в скором времени появилась другая возможность реализовать свои идеи. В начале 70-х, недовольный тем, как Marvel с ним обходится, он решил уйти к их основному конкуренту — DC. Им он и предложил свою концепцию космических богов и Рагнарёка. Студия дала добро, и в 1971 году под руководством Кирби были созданы комиксы, описывающие Новых богов. Так во вселенной DC появился Дарксайд, его враги и союзники.

Действие новых комиксов разворачивалось на Земле, а также в загадочном Четвёртом мире (Fourth World). Это отдельное измерение, которое соединяется с остальной Вселенной только через порталы — бум-трубы.

В Четвёртом мире существует две планеты: «добрый» Новый Генезис, управляемый существом по имени Всеотец (Highfather), и зловещий Апоколипс, правителем которого является Дарксайд. Некогда это был один мир под названием Ургрунд (Urgrund, «Основание» с немецкого), но позже он раскололся надвое.

Дарксайд, Всеотец, а также их родственники и ближайшее окружение — это и есть Новые боги, в противовес загадочным Старым богам, большинство из которых погибло много веков назад. Об этих древних сущностях известно мало — они возникли в своём отдельном измерении миллиарды лет назад и сначала были смертными, но постепенно смогли превратиться в божеств.

Эпоха процветания закончилась, когда Старый бог по имени Локии (Lokee) развязал войну между ними, которая и расколола Ургрунд. В результате большинство Старых богов погибло либо от рук друг друга, либо из-за предательства своих потомков. Некоторые превратились в лишённых разума чудовищ. Уцелело и сохранило силы только двое Старых богов: добрый Арзас (Arzaz) и его противник Безымянный (Nameless One).

Арзас и Всеотец

Власть над Четвёртым миром перешла к Новым богам, которые освоили свои планеты и долгое время продолжали войну, начатую их предшественниками. Но после тысячелетий кровопролития, в ходе которых ни одна из сторон не добилась преимущества, Всеотец и Дарксайд решили заключить мир. При этом они обменялись сыновьями — они и есть одни из главных героев комиксов про Четвёртый мир.

Всеотец

Собственно, серий комиксов поначалу было три. «Новые боги» сосредотачивались на самом Четвёртом мире. Главным героем там был сын Дарксайда, выросший на Новом Генезисе — Орион. Могущественный воин, страдающий от вспышек гнева, выдающих его происхождение.

Чтобы справиться со своим естеством, Орион использовал Материнские кубы. Это загадочные устройства, чья функция варьируется в разных комиксах про Четвёртый мир. Обычно они описываются как миниатюрные суперкомпьютеры, дающие своим обладателям доступ к особым возможностям или, напротив, блокирующие их самые серьёзные слабости.

Орион

Другой Новый бог, игравший большую роль в этом комиксе — Метрон, загадочный персонаж, одержимый поиском знаний. Он перемещается в летающем Кресле Мёбиуса, содержащем ответы на большинство вопросов Вселенной, и предпочитает выступать в роли пассивного наблюдателя и этакого историка в конфликте Апоколипса и Нового Генезиса. Любопытно, что сам Кирби, создавая Метрона, вдохновлялся образом Спока из вселенной «Звёздного пути».

Метрон

Второй комикс, «Мистер Миракл», рассказывал историю Скотта Фри, сына Всеотца, воспитанного в кошмарных условиях на Апоколипсе. Такое детство дало ему идеальные навыки эскейпологии, позволяющие выбраться из любой ловушки или пут. Повзрослев, Скотт использовал свои таланты, чтобы сбежать с Апоколипса на Землю, где и стал супергероем — Мистером Мираклом.

Его комикс ближе других к жанру традиционных историй о супергероях, хотя также глубоко укоренён в мифологии Кирби. В частности, он вводит ещё двух известных Новых богов: Большую Барду, бывшую телохранительницу Дарксайда, которая предала его и вышла замуж за Скотта, и Гренни Гуднесс, сумасшедшую садистку с Апоколипса, занимавшуюся воспитанием будущего Мистера Миракла.

Мистер Миракл и Большая Барда

Третий комикс — Forever People («Вечные», не путать с Вечными из комиксов Нила Геймана), действие которого также происходит на Земле, — рассказывал историю молодых Новый богов с Нового Генезиса, которые прибыли на Землю, чтобы помешать планам Дарксайда.

Его герои выглядят как хиппи и носят соответствующие имена: Дример (Beautiful Dreamer), Бир (Big Bear), Марк Мунрайдер (Mark Moonrider), Серифан (Serifan) и Вайкин (Vykin). Используя собственный Материнский куб, они способны соединяться в могущественного Бесконечного человека (Infinity-Man). Хотя действие этого комикса разворачивается в основном на нашей планете, а не в Четвёртом мире, он, тем не менее, ввёл множество лейтенантов Дарксайда в качестве антагонистов.

Вообще, в этих комиксах роль Новых богов с Апоколипса, коллективно называвшихся Элитой Дарксайда, была очень высока. Кирби пытался создать собственную новую мифологию, и выдумал целый пантеон существ со своими собственными силами, целями, способностями и сложными родственными связями. Так, Степпенвулф (Степной волк), главный антагонист недавнего фильма «Лига справедливости», является лучшим генералом, а также дядей Дарксайда.

Степпенвулф (в оригинальных комиксах)

Есть у правителя Апоколипса и более лояльные ему дети, чем Орион — в частности, сын Калибак. Другие важные персонажи: личный палач Дарксайда и мастер пыток — Десаад, Доктор Бедлам, использующий таблетки, внушающие людям паранойю, Вирман Вундабар, одержимый военной историей и эстетикой земной Пруссии, убийца Канто и многие другие.

Отношениям и борьбе за власть между всеми этими героями, многие из которых приходятся друг другу родней, в комиксах о Четвёртом мире традиционно уделяется не меньше внимания, чем, собственно, приключениям.

На экране — Калибак. Перед экраном, слева направо: Гренни Гуднесс, Десаад, Вирман Вундабар, Канто

Существует и целый ряд добрых Новых богов, связанных с Новым Генезисом. Кроме Ориона, Скота Фри и Большой Барды стоит упомянуть Бекку (жену Ориона, способную влюблять в себя людей), Фуражира (служителя Новых богов из подчинённой им инсектоидной расы) и Химона (шпиона Нового Генезиса на Апоколипсе, что обучал Скотта Фри).

Фуражир

Наконец, есть загадочный Источник (Source), своеобразное «сознание» всей вселенной DC, дающее силы Новым богам, как до этого — Старым. Тут важно отметить, что Источник никак не соотносится с Присутствием. Да и в оригинальных комиксах про Новых богов он был скорее неким непонятным явлением, чем одной из сторон конфликта. Единственное, что было известно наверняка: он отделён от остальной вселенной Стеной Источника (Source Wall).

Уже в 2000-е годы в комиксах Death of the New Gods читатели узнали, что Источник ответственен за многие глобальные события во вселенной DC. А его задача — создание Пятого мира, который, предположительно, должен быть идеален.

Для достижения этой цели он, в частности, «вырвал» из себя разрушительную тёмную сторону и создал из неё Сущность анти-жизни. Впрочем, все эти попытки не увенчались успехом, хотя и позволили ему на короткий момент объединить Апоколипс и Новый Генезис в одну планету.

Но самый важный житель Четвёртого мира, несомненно, Дарксайд, правитель Апоколипса. В первых комиксах он выступал как этакий «тёмный лорд», стоявший за спинами более слабых Новых богов, которые, собственно, и противостояли главным героям.

Но уже тогда о нём было известно немало. В оригинальной версии его биографии, которая позже была несколько изменена, Дарксайд был сыном Старого бога по имени Юга Хан. Во время войны между Старыми богами он восстал против своего отца и узурпировал трон с помощью так называемой Энергии Омега (Omega Force). Эта сила наделила его чрезвычайным могуществом, а также специфическим обликом. Установив власть на родной планете, он планирует распространить её на всю вселенную с помощью Уравнения анти-жизни, описываемого в комиксах как «математическое доказательство бессмысленности бытия».

Обладатель уравнения способен уничтожить саму идею свободной воли, и Дарксайд ищет его, чтобы перестроить всё вселенную в соответствии со своим видением. Чем именно является Уравнение — не вполне ясно, но с первых же комиксов Кирби ясно даёт понять, что оно тесно связано с Землёй и человечеством.

Позже, в комиксах про Болотную тварь, читатели узнали, что одним из компонентов уравнения является любовь, хотя каким именно — непонятно. Но именно связь Уравнения с человечеством объясняет интерес Апоколипса к нашей планете и, соответственно, желание Нового Генезиса её защищать.

Парадоксальным образом, не смотря на важность Земли в первых комиксах про Новых богов, автор редко вводил в сюжет земных супергероев. Кирби хотел создать самостоятельную вселенную, хотя под давлением студии всё-таки ввёл в истории ряд канонических персонажей, в частности, Мертвеца (Deadman) и Супермена. Новой большой серии, впрочем, не получилось: Forever People и New Gods продолжались всего 11 выпусков, Mister Miracle — 18.

Мертвец

Это было сделано в полном соответствии с задумкой Кирби, с самого начала рассчитывавшего создать три отдельных тома, закончить их и заняться новыми проектами. Но Новые боги оказались популярны, и читатели потребовали их возвращения, желательно — уже как полноценных членов единой вселенной DC.

Проще всего это было сделать с Мистером Мираклом. «Величайший мастер побега» с самого начала был ближе остальных к традиционным супергероям. Уже в 70-е годы он несколько раз сражался плечом к плечу с Бэтменом и Лигой справедливости.

Как отдельный персонаж Миракл особой популярности не завоевал, так что в «основной состав» супергероев DC его не взяли. Но, тем не менее, Скотт Фри и его жена Барда частенько присутствовали в различных сюжетах, а время от времени получали и собственные серии. Примерно по такой же модели развивались отношения и с командой Future People, становившихся временными компаньонами молодых героев DC.

Но самую большую популярность снискал именно Дарксайд. DC потребовалось несколько лет на то, чтобы понять, каким эффектным злодеем может быть могущественный правитель планеты, ставящий своей целью уничтожение свободной воли в масштабах целой Вселенной.

Первым комиксом, где правитель Апоколипса выступил как противник «обычных» супергероев, стал сюжет в рамках Justice League of America, вышедший в 1980-м. В нём Лига справедливости объединилась с Обществом справедливости, своим аналогом с параллельной Земли-2, чтобы помешать Дарксайду поменять Землю-2 и Апоколипс местами.

В последующие годы Дарксайд появлялся на страницах комиксов всё чаще и чаще. В 1982 году Marvel и DC выпустили кроссовер Людей Икс с Молодыми Титанами, и именно Дарксайд стал антагонистом со стороны DC (со стороны Marvel противником был Чёрный Феникс). Но подлинным признанием величия этого злодея стало то, что его сделали первым врагом Лиги справедливости после глобального кроссовера и перестройки всей вселенной DC — «Кризиса на бесконечных Землях», что выходил в 1985-86 годах.

В рамках Кризиса вся вселенная DC «перезагрузилась», позволив авторам начать основные истории заново, в частности, заставив Лигу справедливости вновь собираться воедино.

История объединения величайших героев Земли против угрозы из Четвёртого мира была написана именно тогда. Её ещё раз повторили после новой перезагрузки всей вселенной в начале десятых годов, и в таком виде она легла в основу фильма Снайдера. Впрочем, в кино главным антагонистом сделали не самого Дарксайда, а его дядю Степпенвулфа.

Желающие ознакомиться с оригинальным сюжетом, минуя комиксы, могут посмотреть полнометражный мультфильм «Лига справедливости: Война» — поверхностное понимание он даст, но на большее рассчитывать не стоит

В результате всего этого Дарксайд уверенно утвердился как «Бог зла» вселенной DC, величайший суперзлодей в её истории, постоянно плетущий какие-то чудовищные интриги. Хотя героям вроде Супермена, Чудо-женщины или Зелёного фонаря часто приходится сражаться с существами, превосходящими Дарксайда по могуществу, он остаётся самым запоминающимся противником Лиги справедливости и отдельных её членов.

В рамках New 52, глобальной перезагрузки DC, историю происхождения владыки Апоколипса изменили. Из потомка богов его превратили в простого фермера, который устал от тирании и вечной войны Старых богов, а потому стравил их друг с другом, чтобы, в свою очередь, занять их место. Это, впрочем, не принципиально изменило сам образ Дарксайда, тесно связанный с темой свободной воли и подчинения.

Наконец, как любой злодей такого уровня, Дарксайд неоднократно умирал. Это происходило в результате действий супергероев, интриг Источника или, совсем недавно, из-за вторжения Анти-Монитора (о нём ниже). Но авторы комиксов снова и снова воскрешали «Бога зла». Однажды Орион даже вырвал ему сердце, но Дарксайд просто возродился в прошлом при помощи своих слуг.

Главное, что он всегда сохранял свои основные атрибуты, придуманные ещё Кирби: характерный облик, поиск Уравнения, а также армию Парадемонов и власть над Энергией Омега.

Парадемоны

Парадемоны, которых вы могли видеть в «Лиге справедливости» — это «рядовые» солдаты Апоколипса, лишённые собственной воли монстры, идеально воплощающие то, каким Дарксайд хочет видеть мир. Они не сильно менялись с годами, а вот возможности Энергии Омега постепенно расширялись. В оригинале она была источником суперспособностей Дарксайда, дополняя его суперсилу и практическое бессмертие. Именно Омега наделила Дарксайда его нынешним обликом.

Самое известное её проявление — так называемые Омега-лучи, которыми Дарксайд стреляет из глаз. Хотя сила этих лучей варьируется в разных комиксах, они способны, по меньшей мере, задержать героев уровня Супермена или Ориона, а обычных людей лучи просто стирают из ткани реальности.

Позже Дарксайд начинает использовать энергию Омега в рамках так называемой «Санкции Омега» (Omega Sanction). Эта способность, тесно связанная с любовью студии DC к параллельным мирам, позволяет владыке Апоколипса «запереть» жертву в череде из множества отдельных «жизней» в параллельных измерениях, где каждая последующая жизнь будет кошмарнее, чем предшествующая. Теоретически Санкция Омега является абсолютным оружием, хотя Бэтмену и паре других персонажей удавалось выбраться из этой ловушки.

В конце концов, Дарксайд стал ближайшим аналогом Дьявола во Вселенной DC — несмотря на то, что в ней, вообще-то, есть и Люцифер, и Сатана. Он редко действует напрямую, предпочитая манипулировать и искушать супергероев. А его одержимость уничтожением самой свободы воли как факта, вместо мести конкретному герою или покорения отдельной планеты, превращает его в идеального противника для любого положительного персонажа в DC.

Но если Дарксайд — это константа в «космических» сюжетах DC, то другой, ещё более могущественный злодей, Анти-Монитор, знаменует серьёзные перемены. В 2016 году именно он убил Дарксайда. Практически одновременно с этим он также уничтожил Ультрамена — аналога Супермена из «зеркального» параллельного мира, где все люди с суперспособностями стали преступниками. Но кто это, собственно, такой?

Марв Вулфман

Анти-Монитор, что очевидно, антипод персонажа по имени Монитор. Этот герой, в свою очередь, был создан в 1982 году сценаристом Марвом Вулфманом, автором Блейда. Первоначальная идея Вулфмана была проста — он хотел создать злодея, который действует через других злодеев, манипулируя ими для своих собственных целей. Вулфман носился с этой концепцией 18 лет, пока DC, наконец, не дали ему «зелёный свет». Так в комиксах появился Монитор.

Первоначально он просто продавал суперзлодеям оружие и редкие технологии. На первый взгляд, это делалось ради денег, но позже Монитор объяснил, что хотел просто испытать героев и злодеев Земли, чтобы понять, кто из них сможет помочь ему в войне с «братом», угрожающим уничтожить всю Вселенную.

Монитор (слева) и Анти-Монитор (справа)

Так в 1985 году на сцену вышел Анти-Монитор. Если описывать его коротко, то это сверхмогущественное создание, «высасывающее» энергию из целых измерений, увеличивая собственные силы. Эта способность связана с тем, что все «обычные» измерения в рамках комиксов DC образца 85 года были частью глобальной Мультивселенной. Но Вулфман в своих комиксах заявил, что эта мультивселенная уравновешивается негативным аналогом — Вселенной Антиматерии, в которой и живёт Анти-Монитор. Его конечная цель состоит в том, чтобы последовательно поглотить все обычные измерения и заменить их своей родной Вселенной.

Любопытно, что Анти-Монитор с самого начала был не столько творческим проектом, сколько инструментом сюжета. В 60-е годы DC ввели саму идею Мультивселенной для того, чтобы объединить все отдельные миры своих комиксов в один. Они заявили, что все их комиксы происходят либо в одном мире, но в разных его частях, либо, если такое объяснение выглядело уже совсем неправдоподобно, в параллельных измерениях.

Какие-то из этих измерений были похожи на «основную» Землю, какие-то — сильно отличались от неё. Но самое главное: эта концепция развязывала студии руки, позволяя сталкивать любых персонажей друг с другом через сюжеты о путешествиях в параллельные миры.

Более-менее современное устройство Мультивселенной, хоть и не совсем точное

Но студия быстро столкнулась с проблемами. Новые авторы стали выдумывать отдельные вселенные специально для своих маленьких сюжетов, использовать параллельные миры для того, чтобы отменять смерти героев, «заменяя» погибших персонажей их двойниками из параллельных миров, и так далее. Это приводило к страшной путанице.

В 80-е студия решила навести порядок, ликвидировав все «лишние» измерения. Сюжет, который рассказывает об этом — уже упоминавшийся «Кризис на бесконечных Землях», грандиозный кроссовер, собравший множество самых популярных супергероев сразу из несколько измерений. Главным антагонистом в этом сюжете и стал созданный специально для этого Анти-Монитор. А главным помощником героев, в свою очередь, Монитор.

В рамках Кризиса было уничтожено бесконечно много измерений, что позволило студии сохранить лишь те сегменты своего мира, с которыми можно было иметь дело. Так сложилась структура Мультивселенной DC, которая сохранялась до следующей «перезагрузки».

Согласно сюжету комикса, Анти-Монитор появился в результате действий инопланетного учёного по имени Крона. Тот провёл эксперимент с целью увидеть момент зарождения Вселенной, но случайно вмешался в этот процесс. В результате одновременно с «обычным» мирозданием сформировался его «негативный» аналог.

В обеих Мультивселенных тогда же возникло по существу, являющемуся, фактически, живым воплощением всей позитивной и негативной энергии соответственно. Этими существами и были Монитор и Анти-Монитор. Почувствовав друг друга, они начали войну, продолжавшуюся миллиард лет. Закончилась она тем, что обе космические сущности потеряли сознание.

После множества битв с Анти-Монитором героям удалось отправить воспитанницу Монитора, Предвестницу, в момент появления Вселенной, где она сразилась с их врагом в момент его возникновения и уничтожила его. Но при этом из бесконечного числа измерений Мультивселенной уцелело всего пять. Они слились в единую Новую Землю, большинство обитателей которой забыло о случившемся и продолжило жить, как ни в чём не бывало.

Так как в ходе Кризиса изменилось не только настоящее, но и прошлое, то Вселенная «перезагрузилась». Это позволило DC навести порядок среди своих супергероев, объясняя любые противоречия между старыми и новыми комиксами эффектом от слияния разных вариантов Земли воедино.

После этого Монитор и Анти-Монитор исчезли на долгие годы. Это были слишком могущественными, чтобы сталкивать их с отдельными героями или даже командами, а кроссоверы масштаба «Кризиса на бесконечных Землях» случались нечасто. Про Анти-Монитора вспомнили вновь в рамках другого большого сюжета — Infinite Crisis («Бесконечный кризис»), вышедшего в 2005 году. Но там речь шла только о мёртвом теле Анти-Монитора, которое один из антагонистов использовал, чтобы вновь «расколоть» единую Землю и создать Мультивселенную.

Правда, в этот раз она была разделена не на бесконечное количество миров, а всего на 52. Именно к этому числу отсылает название всей Мультивселенной комиксов DC New 52, которое, впрочем, начали использовать не тогда, а после другой глобальной перезагрузки — Flashpoint, случившейся в 2011-м.

В самом Flashpoint Анти-Монитор не упоминался. Но, как и раньше, этот Кризис изменил не только настоящее Вселенной, но и прошлое, в результате чего злодей возродился, как если бы никогда и не был мёртв.

При этом Мониторов возникло по одному на каждое новое измерение, а вот Анти-Монитор остался всего один. В этом он оказался похож на Дарксайда, чей Четвёртый мир теперь находился за пределами Мультивселенной и существовал всего в одном экземпляре. В комиксах даже присутствует информация о том, что возникновение второго Дарксайда в силу его могущества может дестабилизировать Вселенную, что уже окончательно превращает правителя Апоколипса в «Бога Зла».

Анти-Монитор в виде Чёрного Фонаря

Впрочем, сразу после Infinite Crisis всем было не до Анти-Монитора. Он фигурировал в некоторых важных сюжетах, посвящённых Корпусу Зелёных фонарей (Sinestro Corps War, Blackest Night, Brightest Day), в ходе которых успел ещё раз погибнуть и воскреснуть. Но роль угрозы мультивселенского масштаба, которую для этого героя задумал Вулфман, вернулась к нему только в 2016 году в комиксах про Лигу справедливости. Именно там сюжетные линии Анти-Монитора и Дарксайда, наконец, сошлись воедино.

История начинается с того, что Анти-Монитор уничтожает Землю — правда, не основную, а «зеркальную» Землю-3. Там он сталкивается с Новым богом Метроном. Из их разговора мы узнаём, что кресло Мёбиуса, на котором перемещается Метрон, некогда принадлежало именно Анти-Монитору, а Мёбиус — это, собственно, его настоящее имя.

В своё время он, как позже Крона и Пария, попытался посмотреть на возникновение Вселенной, но не обычной, а вселенной Антиматерии, которая трансформировала его в Анти-Монитора.

Дарксайд сражается с Анти-Монитором

Более того, основой Вселенной антиматерии является Уравнение Анти-жизни, то самое, за которым охотится Дарксайд. В результате действий Мёбиуса оно оказалось «заперто» в его теле. А теперь он собирается использовать все свои силы для того, чтобы уничтожить Дарксайда, чтобы искупить какие-то свои былые преступления. При этом он пользуется помощью дочери Дарксайда, полуамазонки по имени Грааль.

В дальнейших выпусках комикса читатели смогли увидеть, как Анти-Монитор переместился на «основную» Землю, победил Лигу справедливости, чтобы заманить на планету самого Дарксайда, и, наконец, уничтожил его самого. И только совместные усилия Лиги справедливости, Лекса Лютера, взявшего под контроль Энергию Омега, и Грааль, использующей Уравнение Антижизни, позволили, наконец, уничтожить Анти-Монитора. Это было его последнее на данный момент появление в комиксах DC.

Зевс против Дарксайда

Что касается Дарксайда, то он, как водится, недолго пробыл среди погибших. Грааль реинкарнировала его в виде младенца, надеясь воспитать доброго человека. Но новорожденный Дарксайд использовал телепатию, чтобы заставить свою дочь помочь ему поглотить силы некоторых из детей олимпийского бога Зевса, принадлежавшего к поколению Старых богов.

А когда Зевс явился, чтобы отомстить за своих детей, Дарксайд смог забрать и его силы, собрав у себя достаточно мощи, чтобы открыть бум-трубу и исчезнуть в неизвестном направлении, оставив всю Вселенную DC, и тысячи фанатов по всему миру, ожидать, каким будет его следующий шаг.

#комиксы #dc #золотойфонд